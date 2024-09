BREEK: taakstraf voor Max Verstappen

Max Verstappen is op het matje geroepen door de FIA in Singapore.

Er is weer van alles gaande in de Formule 1, zo blijkt maar weer. Deze week is het taalgebruik van de coureurs een hot topic. Een onderwerp waar Max Verstappen ‘schijt’ aan heeft: hij gaf niet bepaald de indruk gas terug te geven in het ventileren van zijn mening op zijn eigen manier.

Dat komt hem nu duur te staan. Tijdens een persconferentie liet Verstappen het F-woord’ vallen. Tegenover journalisten omschreef hij zijn auto als fucked, gezien de tegenvallende resultaten van de laatste races. Het taalgebruik lijkt nu nog gevoeliger te liggen dan normaal, want de FIA laat het er niet bij zitten.

Taakstraf voor Max Verstappen

In het grote reglementenboek van de FIA staat onder meer omschreven dat de racefederatie mag ingrijpen als er woorden voor gebruikt die de FIA of omliggende organisaties schade aan kan brengen. Deze kaart is nu getrokken door de FIA en daarom werd de Nederlander op het matje geroepen.

Max Verstappen heeft een taakstraf gekregen van de FIA voor zijn uitspraak. Of hij weer met F reageerde naar aanleiding van de straf is niet bekend. Verstappen verontschuldigde zich tegenover de FIA voor de uitspraak, maar dat is niet genoeg.

Wat de taakstraf precies heeft te betekenen en wanneer hij deze straf moet uitvoeren is niet bekend. Is het vuil prikken naar afloop van een Grand Prix? Is het de afwas doen na een FIA-diner? Is het stofzuigen van de rode loper tijdens het jaarlijkse FIA-gala? Geen idee, maar we krijgen het ongetwijfeld nog een keer te zien hoe dit afloopt.

Het is niet de eerste keer dat de FIA een straf uitdeelt op basis van deze regel. Onder andere Toto Wolff, Fred Vasseur en Gunther Steiner hebben in het verleden een berisping gekregen van de FIA voor incorrect taalgebruik.