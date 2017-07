De kogel is door de kerk: Porsche naar Formule E

Het nieuws is nu officieel.

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Porsche zou gaan stoppen met LMP1 op Le Mans. Het nieuws was afkomstig van Duitse media. Vandaag heeft het merk uit Zuffenhausen bevestigd wat al werd gedacht: vaarwel FIA World Endurance Championship (WEC) in de LMP1-klasse, hallo Formule E.

Vanaf 2019 stapt Porsche in de Formule E met een eigen fabrieksteam. Naar eigen zeggen is de keuze logisch. Het merk verwijst naar de Mission E en het feit dat er meer elektrische auto’s gaan komen. Het merk blijft nog wel actief in de WEC met de GT-klasse. Dit betekent dat Porsche niet helemaal stopt met Le Mans. Op Circuit de la Sarthe kunnen fans Porkers kieken in de vorm van de 911 RSR.

Porsche motiveert de keuze met dezelfde redenering die ik gisteren omschreef in het Le Mans-artikel. Ontwikkelingen in de Formule E gebruiken voor de reguliere modellen van het merk.

“Met deze ontwikkelingen is een succesvolle toetreding tot de Formule E een logisch gevolg. De mogelijkheden om binnenshuis nieuwe technieken te ontwikkelen, maken de Formule E voor ons zeer interessant.. ..Voor ons is de Formule E de ultieme competitieve omgeving waarin we high performance auto’s verder kunnen ontwikkelen.” – Michael Steiner

De Formule E kwam in 2014 van de grond. Het werd pas echt populair toen mainstream merken gingen meedoen met de emissievrije raceklasse. Zo doet Jaguar mee en heeft Audi ook een eigen fabrieksteam. Porsche treedt dus per 2019 in de voetsporen van de concerngenoot uit Ingolstadt.