Officieel! De nieuwe Rolls-Royce Phantom

Wees blij dat we de belangrijkste info er voor jullie uit hebben gefilterd, want het persbericht was weer een feest. Maar niet heus.

17 pagina’s prikkelende proza. Rolls-Royce pakt weer eens lekker uit, maar het zij ze vergeven. Ditmaal betreft het immers geen speciaaltje met een streepje hier en een houtinlegje daar. Het is de nieuwe Phantom!

Hoewel we veel informatie voor je hebben zullen we om te beginnen de belangrijkste zaken kort onder elkaar zetten:

Nieuw aluminium spaceframe dat lichter en 30% stijver is dan bij de vorige Phantom. Wordt hierna over de rest van de range uitgerold.

De atmosferische V12 maakt plaats voor een 6.75 V12 met twee turbo’s.

Van binnen 10% stiller dan z’n voorganger.

Twee 12,3 inch displays in het dashboard geven alle info die je je chauffeur nodig heeft.

Zo, dat was dat. De nieuwe Phantom is alweer de achtste generatie en volgens de mannen in Goodwood is het de meest geavanceerde Rolls ooit. Het apparaat staat op een nieuw aluminium spaceframe dat niet alleen lichter, maar ook aanzienlijk stijver (zo’n 30%) is dan dat van de voorganger. Zoals gezegd wordt het spaceframe in de toekomst gebruikt voor andere Rollses, waaronder de SUV.

Voor optimaal comfort berekent de boordcomputer duizenden keren per seconde hoe de adaptieve dempers zich dienen te gedragen, daarbij geholpen door een camerasysteem dat de weg scant op mogelijke oneffenheden. Omdat je onderweg wel rustig wilt kunnen converseren met moeders de vrouw is de Phantom VIII uitgerust met meer dan 130 kg aan geluidsisolatie.

Zelfs de banden zijn uitgerust met een speciale schuimlaag, wat zorgt voor een afname van het bandengeluid met 9db! Alles bij elkaar is de nieuweling zo’n 10% stiller dan z’n voorganger. Bij metingen moesten de ingenieurs zelfs checken of hun apparatuur wel correct gecalibreerd was.

Door naar de motor. Zoals aangegeven heeft de 6,75 liter V12 twee turbo’s gekregen. Het vermogen stijgt dan ook naar een gezonde 570 pk bij een koppel van 900 Nm @ 1.700 rpm. Gecombineerd met de 8-traps automaat van ZF (en Satellite Aided Transmission) heb je dus altijd power teveel.

Omdat de vorige Phantom zo’n 14 jaar in productie is geweest, kon het infotainment van de Rolls wel een fikse opknapbeurt gebruiken. Volgens de Britten is dat inderdaad gebeurd en hebben ook de veiligheidssystemen een stevige schop onder de bips gekregen.

Prijzen en prestatiecijfers zijn helaas nog niet bekend. Ga echter uit van een half miljoen euro’s kaal, een top van rond de 250 km/u en een 0-100 tijd die volstrekt ridicuul is voor een auto uit deze gewichtsklasse.

.