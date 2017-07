BREEK: ‘Porsche stopt met Le Mans’

Dit kan grote gevolgen hebben.

Deze maand zou Porsche met een verklaring komen over de toekomst van het merk in de LMP1-klasse. Het Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung bericht op basis van eigen bronnen dat Porsche gaat stoppen.

Dit betekent geen deelname meer aan races in het FIA World Endurance Championship. Eerder besloot Peugeot al te stoppen in deze raceklasse en vorig jaar werd bekend dat ook Audi niets meer ziet in de LMP1-racerij. Naar verluidt kost deelname aan het FIA World Endurance Championship ongeveer 250 miljoen euro per jaar.

Audi kiest voor een toekomst in de Formule E en de kans is groot dat Porsche hetzelfde gaat doen. Formule E is niet alleen een interessante nieuwe racetak, maar biedt ook nieuwe inzichten op het gebied van innovaties. Verbrandingsmotoren zullen op termijn verdwijnen en dus zijn autofabrikanten gebaat bij innovatie op het gebied van emissievrije mobiliteit.

Als dit nieuws officieel wordt bevestigd door Porsche dan dreigt het doek te vallen voor de LMP1-klasse. Met Porsche als afvaller blijft alleen Toyota nog over. De Duitsers pakten dit jaar de winst op de 24 uur van Le Mans na een bizarre overwinning op Toyota.