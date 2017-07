Audi en BMW denken na over de toekomst van DTM

Stoppen de twee Duitse automakers er straks ook mee?

Het is me het weekje wel in de autoracerij. Mercedes die zegt te stoppen met de DTM en Porsche die stopt met LMP1 op Le Mans. De keuzes van automakers hebben ook het gevolgen voor raceklasse zelf. Zo zal de LMP1-klasse op deze manier geen toekomst hebben. Ditzelfde dreigt voor de DTM.

Met het vertrek van Mercedes blijven alleen de merken Audi en BMW over. Dit maakt het kampioenschap erg mager. In een reactie op Autosport zeggen beide merken goed te willen nadenken over de toekomst van de Deutsche Tourenwagen-Masters. “De consequenties voor Audi in de DTM zijn op dit moment nog niet helder”, zegt Audi Motorsport baas Dieter Gass. BMW Motorsport baas Jens Marquardt heeft een vergelijkbare reactie. “We moeten gaan evalueren over de nieuwe situatie”.

Het is niet de eerste keer dat de DTM het moet stellen met slechts twee deelnemende autofabrikanten. Zes jaar geleden waren Mercedes en Audi de enigen in de raceklasse. Een jaar later, in 2012, werd de DTM vergezeld met BMW. Opel stopte eind 2005 met de raceklasse vanwege bezuinigingen vanuit GM.