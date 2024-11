De krapste garage voor 2 miljoen euro?

Betaal je dik 2 miljoen euro, moet je nog opletten met parkeren ook bij deze garage in Amsterdam

Op de ene plek in Nederland kun je voor twee miljoen euro donuts draaien op je eigen erf en iets raken is bijna onmogelijk. Terwijl je op een andere plek voor hetzelfde geld elke dag moet opletten dat je geen schade maakt met je auto.

Oké, dat laatste is misschien een beetje overdreven. Feit is dat het een krappe zooi is bij dit appartement in hartje Amsterdam. Want ja, voor 2.287.500 euro koop je een statig appartement van 183 vierkante meter mét twee parkeerplaatsen in onze hoofdstad. Omgerekend naar het parkeertarief in het centrum heb je het er na twee werkdagen al uit, dat dan weer wel. Alleen is de vraag in hoeverre je nog welkom bent op de lange termijn met je benzineslurpert.

Alle gekheid op een stokje. In dit geval geen ruime parkeergarage waar je makkelijk je voiture naar binnen kan rijden. Het zit iets complexer in elkaar. Het gebouw in Amsterdam beschikt over een ondergrondse garage met een lift. Met deze parkeerkelder moet jij je auto op een lift rijden en vervolgens gaat het voertuig naar beneden.

Krappe garage

Een prachtige Porsche 993 Turbo demonstreert dit voortreffelijk op de foto. Zo komt ook meteen de uitdaging in beeld. Een 993 uit de jaren negentig is niet representatief voor de moderne auto van vandaag de dag. Ik kan me zo voorstellen dat het elke dag kiele kiele is als je een BMW X7 in deze garage wil zetten. Een velg beschadigen is zo gedaan. Laat staan een brede supercar. Misschien dat er daarom een 993 in de garage staat: breder dan een sportauto uit de jaren 90 moet je niet willen rijden. Valt ook wat voor te zeggen. Een 993 Turbo is geen straf.

Misschien wil de eigenaar upgraden van een 993 naar een 992 Turbo, tja dan maar het appartement met garage in Amsterdam verkopen. Wat de achterliggende reden ook is. Wil jij ultiem krap parkeren in de hoofdstad, elk weekend te maken hebben met dronken toeristen, chillen in het nabijgelegen Vondelpark en wekelijks demonstreren op de Dam (als dat mag van Femke)? Je bekijkt het appartement op Funda.