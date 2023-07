MG4 XPower is elektrische Hot Hatchback met 435 pk

A45 AMG’s pesten kan vanaf nu in een MG4 XPower.

Een goede Hot Hatch moet een paar ogenschijnlijk onverenigbare eigenschappen verenigen. Want het moet een praktisch ingestelde familieauto zijn met veel power, fijne rijeigenschappen en sportief uiterlijk. En als het eventjes kan tegen een scherpe prijs. Dat laatste is een beetje lastig in Nederland, want auto’s met grote verbrandingsmotor worden flink belast en er zijn nog geen elektrische Hot Hatches.

Nou ja, tot nu dan! Dit is namelijk de MG4 XPower. De naam XPower gebruike MG ook al twintig jaar geleden als een soort tegenhanger van BMW M Power. Onder de naam XPower werd er toen geracet, werden er Caterhams opgevoerd, snellere uitvoeringen bedacht op basis van bestaande MG’s en kwam er zelfs een heuse supercar, de XPower SV.

3,8 seconden naar de 100 km/u!

Nu keert het label terug met deze MG4 XPower, de hot hatch-uitvoering van de MG 4 Electric die al in Nederland verkrijgbaar is. En power, dat heeft ‘ie! De auto heeft op de voor- en achteras een elektromotor liggen. Samen zijn die goed voor 435 pk en 600 Nm. Daarmee is het mogelijk om in 3,8 seconden naar de 100 km/u te sprinten. De topsnelheid is begrensd op 200 km/u.

Het is niet zo dat er toevallig krachtige motoren in liggen en dat MG het daarbij laat. Neen! De ophanging van de MG4 XPower is 25% stugger dan het standaard model. De veren en dempers zijn aangepast en er zijn dikkere anti-rollbars.

Daarnaast is ook de besturing aangepast. Tevens heeft de MG4 XPower grotere remmen: 345 mm. De velgen zijn een bescheiden 18 inch. Een kleine tegenvaller zijn de banden: Bridgestone Turanza’s. Dat zijn excellente comfortbanden, maar op een hot hatch zou MG beter de Potenza kunnen kiezen. Dat lijkt ons wat beter passen bij het karakter van de auto.

Prijs MG4 XPower

De reden dat ze het af-fabriek niet doen, is waarschijnlijk de range. Je krijgt namelijk de 62 kWh batterij die de gewone Long Range ook heeft. Dankzij de extra power is de actieradius al wat kleiner, van 452 km naar 384 km. Met Potenza’s eronder zal dat nog ietsje verder dalen, schatten wij zo in. De accu van 10% naar 80% laden duurt 35 minuten met een 150 kW-snellader.

De MG4 XPower gaat zijn debuut maken op het Goodwood Festival of Speed. De Britse prijs is – omgerekend – een heel interessante 42.591 euro. Aanzienlijk goedkoper dan een Volkswagen Golf R en de Mercedes-AMG A45S, dus!