‘Daimler haalde huur-Tesla Model X uit elkaar’

Het ding werd helemaal doorgesnuffeld.

Tesla is een doorn in het oog van traditionele autofabrikanten. De auto’s worden zelfs gehuurd door concerns om onderzoek te doen. Daimler heeft voor een periode van zeven weken (juli-augustus) een Model X P100D via Sixt gehuurd, aldus Der Spiegel afgelopen weekend. Het concern van Mercedes zou diverse tests hebben ondernomen met de elektrische crossover. Sixt had de dure Tesla niet in het eigen wagenpark, maar regelde de auto via een derde bedrijf.

De Model X werd aanzienlijk beschadigd ingeleverd. De elektrische crossover had onder andere hittetests ondergaan. Bovendien was duidelijk te zien dat de auto uit elkaar was gehaald en weer in elkaar was gezet, schrijft de Duitse krant. De schade zou enkele tienduizenden euro’s bedragen. De Tesla-eigenaren kregen een push-melding via de smartphone dat er met de Model X werd geladen bij een laadpaal in de buurt van Barcelona. Vanaf dat moment kregen de ondernemers argwaan en besloten ze de auto te volgen. Locatiegegevens toonden aan dat de Tesla op circuits in de buurt van de Spaanse stad en het Duitse Sindelfingen had gereden.

De eigenaren van de Tesla vertelden aan Der Spiegel dat de Sixt-vertegenwoordiger vreemde vragen stelde. Zo werd gevraagd of de Model X over uitgebreide autonome functies beschikte en welke software was geïnstalleerd. Sixt heeft uiteindelijk de schade betaald en Daimler werd officieel nooit genoemd als klant. In een reactie stelde Daimler tegenover Der Spiegel dat het gebruikelijk is dat autobedrijven voertuigen huren voor onderzoek. Eventuele schades worden gedekt door de verzekering, aldus Daimler.