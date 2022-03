De langste auto ter wereld is terug van weg geweest!

De langste auto ter wereld stond jarenlang weg te roesten, maar hij is nu weer helemaal opgeknapt.

De records die je in het Guinness Book of Records aantreft zijn voor 99% compleet onzinnig. Je vindt er bijvoorbeeld records als ‘langste tijd doorgebracht in zeepbel’ en ‘meeste mensen die flossen met dezelfde flosdraad’. Maar je treft er ook wat normalere records aan, zoals de langste auto ter wereld. Alhoewel een auto van meer dan 30 meter ook vrij onzinnig is.

The American Dream

Dit record werd al gevestigd in de jaren ’80. Uiteraard was het een Amerikaan die deze auto bouwde, namelijk Jay Ohrberg. Hij was ook verantwoordelijk voor diverse beroemde filmauto’s. De limousine kreeg de toepasselijke naam ‘The American Dream’ mee.

Helikopterplatform

Een Cadillac Eldorado (of beter gezegd: een zwik Cadillac Eldorado’s) werd als basis gebruikt. In eerste instantie was de auto slechts 18,3 meter lang, maar later maakte Ohrberg daar 30,5 meter van. De 26-wielige auto was compleet over the top, met een jacuzzi, een (minuscule) golfbaan en zelfs een helikopterplatform. Zulke dingen kunnen alleen Amerikanen bedenken.

Schroot

Helaas liep het slecht af met The American Dream. De auto werd compleet verwaarloosd en in 2019 was het eigenlijk weinig meer dan een hoop schroot van 30,5 meter lang. Dat is natuurlijk geen mooie symboliek.

Gerestaureerd

Michael Dezer, die een automuseum heeft, kocht het stoffelijk overschot daarom in 2019. Zijn plan was om de auto volledig in ere te herstellen. Dat is nu gelukt: The American Dream is compleet gerestaureerd. De auto is nu door Guinness Records officieel opnieuw erkend als de langste auto ter wereld.

Vorige record verbroken

Michael Dezer kon het niet laten om het vorige record te verbreken, dus de auto is nog een fractie langer dan voorheen. De totale lengte is nu 30,54 meter. De auto is niet gewogen, maar Dezer schat dat dit slagschip zo’n 11 ton weegt. We zijn ook wel benieuwd naar de draaicirkel, maar die is helaas niet bekend.

Museum

Hoewel de langste auto ter wereld daadwerkelijk kan rijden – dankzij twee V8’s – loop op je op de openbare weg al vrij snel tegen praktische problemen aan. De auto mag daarom vooral de blits gaan maken terwijl hij staat uitgestald in een museum in Orlando.