George Russell wil zekerheid, maar Mercedes wil Max Verstappen…

Arme George Russell. Zelfs naast de baan wordt hij dwarsgezeten door onze Max Verstappen.

Als wij George Russell waren, zouden we zo langzamerhand een flinke hekel hebben gekregen aan Max Verstappen. Want wat is nu het geval? Dat zullen we uitleggen. Russell wil een nieuw contract, maar elke keer dat hij zijn eisen neerlegt, zingen de engelen in de verte de naam Max Verstappen. Tja, en dat maakt de onderhandelingen voor George niet bepaald makkelijker.

Russel wil namelijk zekerheid, liefst een langlopend contract en een salaris dat past bij iemand die regelmatig naast de groten uit de sport in beeld rijdt. En tja, Mercedes knikt dan wel vriendelijk, maar schuift ondertussen de papieren net iets te langzaam terug.

Russell wil zekerheid, maar Mercedes wil Max

Het probleem heet dus Verstappen. Mercedes houdt al tijden een stoeltje vrij voor het geval Max de overstap van Red Bull ooit serieus overweegt. Dat is voor Russell een nachtmerrie, want hoe harder hij zijn hand overspeelt, hoe aantrekkelijker het wordt om te zeggen: laten we wachten wat Max doet. Zo ontstaat een spelletje poker waar Russell nooit om had gevraagd.

Volgens de geruchten wil Russell minstens drie jaar zekerheid. Mercedes zou daarentegen maar één jaar aanbieden, juist om ruimte te houden voor die ene mogelijke transfer die de hele Formule 1-wereld op z’n kop kan zetten.

Voor een coureur die zichzelf ziet als de toekomst van het team, voelt dat alsof je een hotelkamer boekt en bij de balie hoort: “U krijgt de suite, tenzij iemand beters binnenwandelt, dan mag u naar de kelder.”

Ondertussen tikt de klok. Russell weet dat verlengen bij Mercedes logisch is: hij kent het team, de auto, de structuur. Maar de gedachte dat zijn werkgever misschien liever wacht op iemand anders, schuurt. Fans speculeren al volop: blijft Russell geduldig, of zoekt hij straks zelf een uitweg richting een ander team?

Hoe het ook uitpakt, de contractsoap laat zien dat zelfs in de topsport onderhandelingen net zo spannend kunnen zijn als de race zelf. Laat dat ‘silly season’ maar komen!