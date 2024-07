Prijs Seat Leon: eindelijk een goedkope auto!

Dat goedkoop is relatief, maar voor minder dan 30 mille heb je een nette viercilinder. En voor minder dan 40 mille een plug-in hybride.

Vorige week staken we nog de loftrompet op voor de Cupra Leon. Voor betrekkelijk weinig geld heb je namelijk een hele puike hybride. Hartstikke mooi. Voor nu hebben we de auto waarop de Cupra Leon is gebaseerd, de Seat Leon.

Cupra is ietsje sportiever en iets meer premium, maar aan de auto zie je dat bijna niet af. Ze lijken als twee druppels water op elkaar, zeker als het sportieve FR-pakket bestelt.

Prijs Seat Leon

Enfin, alles over de auto was al bekend want @michel heeft dit artikel al gemaakt. Voor nu hebben we de prijzen voor je. De Seat Leon is er vanaf 29.750 euro. Minder dan 30 mille voor een C-segmentauto met 1.5 TSI viercilinder (116 pk), LED-koplampen, digital cockpit en Apple Carplay.

De Style heeft verder items als lichtmetalen wielen, climate control en parkeerpiepers (in de bips). Dan is er nog een Style Business, FR en FR Business. Die hebben volgens Seat veel meer diensten, comfort en details. Right, gewoon de Style bestellen dus.

Zo verhoudt de prijs van de Seat Leon zich met die van de concurrentie:

Hyundai i30 1.0 T-GDI i-Motion | € 29.295

Kia Ceed 1.0 T-GDI ComfortLine | € 28.995

Seat Leon 1.5 TSI Style | € 29.750

Mazda 3 SkyActiv-G 2.5 Prime-Line | € 32.090

Peugeot 308 PureTech 130 Active | € 32.500

Ford Focus 1.0 Hybrid Titanium | € 32.995

Toyota Corolla Hybrid Comfort | € 32.995

Skoda Octavia 1.5 Selection | € 33.490

Opel Astra 1.0 Turbo Edition | € 33.499

Volkswagen Golf 1.5 TSI | € 34.990

Audi A3 Sportback 30 TFSI Pro Line | € 38.552

In vergelijking met de concurrenten heb je gewoon een prima deal. Minder dan 30 mille, maar wel een viercilinder. Die hebben de twee Zuid-Koreanen niet. Dat is wel een groot voordeel. Alle concurrenten met viercilinder zijn bijna meteen 2-3 mille duurder.

Leon PHEV

Naast de instap-Leon, hebben we ook hier de PHEV. Deze combineert de 1.5 TSI met een een elektromotor. Precies, net zoals alle andere VW-producten die niet op de markt zijn gekomen, zoals de nieuwe Golf en Cupra Leon. Ook in dit geval is er een enorme actieradius: 132 km! De prijs is eveneens interessant, want hij is er voor minder dan 40 mille!

Ook belangrijk om mee te nemen, je krijgt automatisch de FR Business. Als je de gewone Leon uitrust met 1.5 TSI motor met 150 pk, FR Business pakket , dan ben je 37.950 euro kwijt. De PHEV is er als ‘First Edition’ en die kost slechts 38.950 euro! Yup, een complete C-segment hatchback voor minder dan 40 mille.

Seat Leon PHEV First Edition | € 38.950

Peugeot 308 Active Pak Business HYbrid | € 40.710

Opel Astra Turbo Hybrid Edition | € 40.999

Cupra Leon E-Hybrid Essential | € 42.790

Mercedes-Benz A250e Star Edition | € 43.421

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid 50 Edition | € 44.490

Toyota Prius Plug-In Hybrid Dynamic | € 44.695

Kortom, de enige PHEV in dit segment ONDER de 40 mille en dan heb je meer power dan het Stellantis-duo en best wat uitrusting én een enorme puist qua actieradius. Samenstellen is per direct mogelijk.

