Prijs vernieuwde Cupra Leon: bijna net zo duur als een A-Klasse

Heb je liever zo’n kekke Cupra, of toch een premium A-Klasse…?

De Cupra Leon was gewoon een Leon met een Cupra-sausje, maar daar is sinds april verandering gekomen. Cupra presenteerde toen namelijk de vernieuwde Leon, met een eigen gezicht. Daarmee is het dus meer een Cupra en minder een Seat. Overigens is de Seat Leon ook nog gewoon te krijgen, maar dan nog met de ‘oude’ neus.

Prijs vernieuwde Cupra Leon

Inmiddels weten we ook wat de vernieuwde Cupra Leon moet kosten. Je hebt ‘m vanaf €42.790. Voor dat bedrag krijg je de plug-in hybrid met 204 pk. Dat vermogen had de vorige Cupra Leon ook, maar intussen is er wel wat veranderd.

De Cupra Leon heeft net als de vernieuwde Golf eHybrid een 1.5 én een groter 19,7 kWh accupakket. Daarmee heeft de PHEV een elektrische range van maar liefst 125 km. Daar kunnen maar heel weinig plug-in hybrides aan tippen. Ook leuk: je kunt nu snelladen met 50 kW.

Naast de versie met 204 pk is er nog een nieuwe plug-in hybride variant: de Cupra Leon VZ. Dit is simpelweg de Cupra-versie van de Golf GTE, met 272 pk. Voor die versie betaal je minstens €47.790. Wat dan wel weer uniek is: de Cupra Leon VZ is er ook als Sportstourer, terwijl er geen Golf GTE Variant is.

De concurrentie

Om de prijs van de Cupra Leon in perspectief te zetten kijken we ook even naar de andere plug-in hybrides in dit segment:

Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid (180 pk): €40.999

Peugeot 308 HYbrid180: €42.710

Cupra Leon (204 pk): €42.790

Mercedes A 250 e (218 pk): €43.505

Volkswagen Golf 1.5 eHybrid (204 pk): €44.490

DS 4 Plug-in Hybrid 225: €46.340

Bijna 43 mille is niet niks voor een C-segmenter, maar als je kijkt naar de concurrentie is de prijs redelijk marktconform. Het Stellantis-duo is goedkoper, maar dan krijg je ook minder vermogen. Wel interessant om te zien: voor praktisch hetzelfde geld heb je een premium A-Klasse, al zal die standaard wel wat kaler zijn.

Je kunt de vernieuwde Cupra Leon nú configureren, al kun je alleen nog voor de VZ kiezen.