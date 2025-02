De leukste naam voor een sportieve editie keert terug!

Vergeet je RS’en, GTI’tjes en andere sportnamen, want de afkorting GLH ga je niet kunnen overtreffen.

Hoe noem je een sportieve auto? Het is gangbaar om een reeds gebruikte term te gebruiken. Denk aan Sport, RS of natuurlijk GT of GTI. Simpel, doeltreffend en het wordt meteen duidelijk. Sommige fabrikanten hebben een andere letter(combinatie) eigen gemaakt, denk aan BMW’s M-modellen of AMG. En heel soms wordt een combinatie gebruikt die meer gebruikt had mogen worden: GLH.

Dodge GLH

Dat staat synoniem voor Dodge en/of Shelby. Het is wel een wat onbekende afkorting, zo denk je bij Dodge waarschijnlijk sneller aan R/T (Road/Track) of SRT (Street and Racing Technology). Toen het merk samenwerkte met Shelby om van de Talbot Horizon iets leuks te maken, werd dat de Dodge Omni GLH. Een super-versie daarvan heette de Omni GLH-S. Het ging overigens in beide gevallen om een voorwielaangedreven hatchback met een viercilinder, waardoor de GLH zo’n 150 pk leverde en de GLH-S met turbo zo’n 175 pk. Maar hey, 175 pk in een hatchback in 1985: je kan het slechter treffen.

Was de Omni GLH(-S) nou een topper? Mwah, het was leuk, maar niet baanbrekend. Waarom we dan toch GLH even willen benoemen als toffe badge is de afkorting zelf. In plaats van pretentieuze omschrijvingen van de motortechnologie zoals Gran Turismo Injection staat het letterlijk voor Goes Like Hell. De Amerikaanse spreekwoordelijke benaming voor als iets zo snel is als de brandweer. Bij de GLH-S stond de S niet voor Shelby (het ding heette namelijk volledig de Dodge Omni Shelby GLH-S) maar betekende de gehele afkorting Goes Like Hell s’More (some more). De samenwerking tussen Dodge en Shelby duurde niet erg lang, waardoor de GLH enkel gebruikt werd voor het vreemde Europese rebadge-buitenbeentje dat Dodge des tijds verkocht.

Dodge Hornet GLH

Grappig genoeg verkoopt Dodge momenteel weer een Europees rebadge-buitenbeentje. De Hornet is een nieuwe voorbumper op een Alfa Romeo Tonale om voor Dodge een kleine crossover te hebben in de VS. De auto is zo Amerikaans als Parmezaanse kaas, dus poogt Dodge om hem iets meer eigen te maken middels een R/T-versie bijvoorbeeld. Echt een leuke auto wordt het niet snel. Volgens Dodge komt daar verandering in: de Hornet krijgt een heuse GLH-versie. Dat meldt The Drive na een gesprek met Dodge-baas Matt McAlear.

Dodge toonde al eens een Hornet GLH als concept. Dit was qua motor gewoon een R/T, maar dankzij optionele Mopar-onderdelen werd er meer sportiviteit toegevoegd. Grote velgen, dito remmen, racestrepen en zelfs een koolstofvezel motorkap. McAlear maakt nog niet concreet of de productieversie bijvoorbeeld ook nog meer pit aan de motor gaat toevoegen, maar dat hoop je stiekem wel natuurlijk.

En hey, misschien zorgt dat er ook voor dat een iets pittigere Tonale, misschien zelfs een Quadrifoglio, op de planning kan komen? Dat kan de middenklasser van Alfa ook nog een leuke impuls geven.

Return of the V8

Allemaal nog een beetje vaag dus, en datzelfde merken we als McAlear gevraagd wordt over de return van de V8 voor de Dodge Charger. Het werd al duidelijk dat de vraag naar de EV-versie dusdanig tegenvalt dat de versie met V6 belangrijk wordt voor het merk. Fysiek past een V8 zelfs, maar daar zou Dodge vanaf stappen. Dat was echter onder het leiderschap van Carlos Tavares bij Stellantis, en de combi van nieuw leiderschap en iets veerkrachtigere regels in de VS zouden de deur open zetten voor een V8 voorin de Charger. Volgens McAlear wordt het niet uitgesloten, maar kan het alleen ‘als het mag’.