Volkswagen gaat idee van BMW X3 en M3 kopiëren

De aankomende Volkswagen T-Roc is niet de enige T-Roc en die strategie kan je kennen van BMW.

BMW komt binnenkort met de X3, en dat wordt een belangrijke auto. Het wordt namelijk de eerste volledig nieuwe BMW op het Neue Klasse-platform. Er komt uiteraard ook een 3 Serie en zelfs M3 op dat platform, maar we beginnen met een SUV.

EV en ICE gescheiden

Nu denk je wellicht: “hoezo, BMW komt binnenkort met een nieuwe X3? Er is net een nieuwe X3!” Ah, ja: dat is de G45. Dat is cru gezegd een doorontwikkelde versie van de G01 en het platform waar BMW hun hybrides en benzine (zelfs diesels!) op bouwt. De nieuwe X3 wordt de iX3, dat i-tje wordt dus belangrijker dan ooit. Net als bij de BMW M3, daar komt geruchtmatig naast de EV-versie een doorontwikkeling van de huidige naast. Eveneens beide met dezelfde naam.

Volkswagen T-Roc

Het lijkt erop dat Volkswagen deze manier van werken ook wel ziet zitten. Recent doken namelijk plaatjes op van de binnenkort te presenteren T-Roc, de opvolger van het huidige model. De versie die we zagen lijkt qua hard points erg op de huidige en verwacht dan ook meer evolutie dan revolutie. Het blijft namelijk het MQB-platform dat je kent van vrijwel alle middenklassers van VAG. Volkswagen wil natuurlijk de T-Roc, nog steeds een razend populaire auto, niet links laten liggen.

SSP

En er komt binnenkort een Volkswagen T-Roc EV. Deze wordt gebouwd op het Scalable Systems Platform dat Volkswagen aan heeft gekondigd als de opvolger voor het huidige MEB-platform. Dit in samenwerking met Rivian. Gezien de onthulling van de T-Roc EV, zo ergens rond 2028 naar verluidt, is de verwachting dat deze enigszins parallel gaat lopen aan de MQB T-Roc. Zodat je dus net als bij BMW twee modellen met dezelfde naam, op een heel ander platform krijgt. Op zich goed voor de mensen met ‘watervrees’, dan verkoop je min of meer hetzelfde product in twee smaakjes.

Dan rest alleen nog de vraag of de Volkswagen T-Roc EV ook qua styling een kopie wordt van de benzineversie, want VW zou net zo goed de EV iets unieker kunnen maken. Een beetje wat het merk nu ook doet met de unieke designtaal voor de ID-modellen. Dat gaan we allemaal nog zien. De CEO van Volkswagen Thomas Schafer kondigde overigens aan dat de SSP-modellen, de Golf en T-Roc tot dusver, gebouwd gaan worden in Wolfsburg. Zoals het heurt.