De leukste Renault 5 is een stuk goedkoper dan een nieuwe

Dat is nog eens mooi meegenomen, niet?

Dat de nieuwe Renault 5 een schot in de roos is, hoef je ondergetekende niet uit te leggen. Ik ben helemaal dol op dat ding, althans op zijn uiterlijk. Hoe hij rijdt weet ik niet, maar dat zal vast niet slecht zijn. Je kunt hem krijgen voor € 24.990 en al is dat niet eens heel veel geld, de leukste Renault 5 kost gewoon veel minder.

Want voor 17.770 piek krijg je een echte Renault 5 GT Turbo uit 1988. Je weet wel, het kleine bommetje met een 1.4 turbo en een enorm gat daarvan. Maar uiteindelijk wil hij best vooruit, want het lichtgewicht karretje heeft standaard 116 pk.

Deze auto is volgens de verkoper in goede staat, maar er zijn misschien wel wat rode vlaggen op te merken aan deze auto. Zo zitten er gruwelijk lelijke velgen onder en is de achterbank verwijderd ten faveure van een rolkooi.

De leukste Renault 5 is goedkoper dan een nieuwe

Maar de grootste rode vlag is misschien wel de aanwezigheid van vier semi-slicks, waarmee wordt geïmpliceerd dat de Renault 5 de nodige kilometers op het circuit heeft gedaan. Is over het algemeen niet de beste manier om een auto goed oud te laten worden.

Over de gruwelijk lelijke en foute rode slangen en buizen onder de motorkap zwijgen we maar gewoon. Dat is een kwestie van smaak en daarover valt niet te twisten, heb ik me weleens laten vertellen.

Goed, wil jij deze Renault 5 GT Turbo met 181.000 kilometer hebben? Om hem verder af te raggen op de racebaan, of om hem weer helemaal origineel te maken en hem de oude dag te geven die hij verdient, dan kun je je slag slaan op Marktplaats.

We hopen echt dat een liefhebber zich meldt voor deze leukste Renault 5, want dat verdient dit karretje…