Audi e-tron GT quattro: waarom zou je nog een TAYCAN willen? #test

Niet doorvertellen, maar de Audi e-tron GT is eigenlijk een Porsche Taycan, maar dan voor “maar” een ton.

De Autoblog Instapservice is wederom terug!

Voor gewone stervelingen is het veel geld, maar voor jou en mij lijkt de e-tron GT voor een ton een gouden deal. Of niet soms?

Net als de Taycan kreeg de Audi e-tron GT erg zinnige upgrades. Het accupakket groeide naar 105 kWh, de laadsnelheid naar 320 kW en de range naar 617 km. Het maakt de e-tron GT echt een dijk van een EV.

Nog meer goed nieuws, dit is geen lullige instapper. Het maximale systeemvermogen van 585 pk wordt verdeeld over vier wielen. Dus sprint de e-tron GT in exact 4 seconde naar de 100.

Het lijkt bijna te goed om waar te zijn…. In de video van de test zie je of het wat is deze Audi e-tron GT.

Als een Audi je te min is, kijk dan naar de test van de Porsche Taycan 4.

Als het een onsje meer mag zijn, de Taycan Turbo GT heeft meer dan 1.000 pk.