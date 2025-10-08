De onthulling van Renault’s nieuwe bestseller is nabij!

Dit belooft een hele interessante auto te worden.
In 2023 onthulde Renault de nieuwe elektrische Twingo. Althans, een voorbode op deze auto. Het was nog een concept car. Renault heeft in de tussentijd niet stilgezeten, en nu is het bijna tijd voor de onthulling van de productieversie.
De nieuwe Twingo E-Tech electric leunt sterk op de eerste generatie, met een vleugje tweede generatie. Renault deelt alvast wat teaserplaatjes en die verklappen dat de productieauto heel erg trouw blijft aan de concept car. Net als bij de Renault 5 dus. Dat is een goede zaak, want de concept car was gewoon een hartstikke tof ding.
De nieuwe Twingo staat op het AmpR Small-platform, wat ook de basis vormt voor de Renault 4 en 5. Technische details zijn nog niet bekend, maar het wordt dus altijd een EV. Dit in tegenstelling tot de vorige Twingo, waarbij je kon kiezen tussen benzine en elektrisch.
De Twingo E-Tech electric heeft de potentie om een bestseller te worden. Renault belooft namelijk een vanafprijs van minder dan €20.000. Dat betekent dat het een van de goedkoopste EV’s op de markt wordt, samen met de Dacia Spring. En zeg nou zelf: deze Twingo is toch een stuk leuker dan een Spring?
Als je interesse hebt in de nieuwe Twingo moet je even opletten. Je kunt je namelijk vanaf 13 oktober (volgende week maandag) aanmelden voor het Twingo R Pass-programma. Dat betekent dat je voorrang krijgt bij de bestelling en levering van je Twingo.
De onthulling vindt plaats over iets minder dan een maand. Op 6 november kunnen we je alles vertellen over de nieuwe elektrische Twingo.
Reacties
JanJansen zegt
Echt een leuk ding.
Maar ik zou nooit direct een nieuw model kopen. Eerst maar eens die kinderziektes eruit, zeker bij een Renault.
PunicaOase zegt
Ze hebben al best wat kennis door de Zoë en R5 lijkt me en EV is niet zo heel complex, maar snap wat je bedoelt, zo denk ik ook altijd.. Zal voor de leaserijder niet uitmaken..
PunicaOase zegt
Dit wordt, vanwege de hier eerder genoemde belastingregels voor lease ICE, waarschijnlijk een verkooptopper in NL. Vind het een leuk karretje om te zien, dus hoop er snel een paar in de wijk te zien..
Aalbert zegt
Renault is goed bezig, leuke modellen R5,R4 (wat minder geslaagd, zeker qua absurd hoge prijs) en nu deze Twingo. bereik blijft achilleshiel bij al die kleine betaalbare EV’s, ik verwacht van een stadsauto ook gewoon 450 km minimaal range onder normale gebruiksomstandigheden. wat ik uit tests van diverse kleintjes opmaak sofar blijft het schommelen rond de 300km en soms zelfs daaronder, dan nog niet eens winterse omstandigheden.
nicolasr zegt
Renault heeft het zó goed begrepen, net als MINI destijds! Op de juiste manier teruggrijpen naar het verleden. De 5 is echt een superleuk ding om te zien, die Twingo wordt waarschijnlijk nog leuker. Zeker als ze de kosten binnen de perken weten te houden.
Sterker, als ik van de baas een EV mocht uitzoeken, zelfs een duurdere en grotere, zou ik nog steeds voor de 5 of -waarschijnlijk- de Twingo gaat. Een eigen smoel in de tijd van eenheidsworst. Heel erg goed gedaan.
Maar de vraag is, heeft Renault nog meer iconen die ze kunnen ‘retromodden’? De 5 en Twingo spreken voor zich, maar verder? De 25? Fuego?
David1604 zegt
De alpine? Zou wel gaaf zijn 😀👍
Robert zegt
@nicolasr: daar heeft je collega Machiel al over geschreven. Renault heeft vorig jaar zelf al een balletje opgegooid: Nieuwe Renault 17 is een übercoole restomod
ttr6 zegt
Destijds was de R 16 een absolute hit. Niet perse mijn favoriet maar een retro variant als gezinsauto? Misschien…
moveyourmind zegt
Ziet er bijzonder goed uit. Net als de 5 en de 4. Stuk voor stuk onderscheidende modellen waarmee Renault zich weeronderscheidt en het merk weerbaarder maakt tegen de Chinese merken.
cdlop01 zegt
Ja, denk dat onderscheid design, herkenbaar idd een Usp is voor Renault. Hoewel dit m.i. uitsluitend opgaat voor deze Twingo, de 5 en 4. Rest Renault range, inwisselbaar.
Zdef Kut zegt
Goedzo TJ je hebt het weer gedaan, Ben benieuwd naar wat TJ voor ons in petto heeft. Ik ga denk ik een wandeling maken.