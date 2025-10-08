De onthulling van Renault’s nieuwe bestseller is nabij!

Dit belooft een hele interessante auto te worden.

In 2023 onthulde Renault de nieuwe elektrische Twingo. Althans, een voorbode op deze auto. Het was nog een concept car. Renault heeft in de tussentijd niet stilgezeten, en nu is het bijna tijd voor de onthulling van de productieversie.

De nieuwe Twingo E-Tech electric leunt sterk op de eerste generatie, met een vleugje tweede generatie. Renault deelt alvast wat teaserplaatjes en die verklappen dat de productieauto heel erg trouw blijft aan de concept car. Net als bij de Renault 5 dus. Dat is een goede zaak, want de concept car was gewoon een hartstikke tof ding.

De nieuwe Twingo staat op het AmpR Small-platform, wat ook de basis vormt voor de Renault 4 en 5. Technische details zijn nog niet bekend, maar het wordt dus altijd een EV. Dit in tegenstelling tot de vorige Twingo, waarbij je kon kiezen tussen benzine en elektrisch.

De Twingo E-Tech electric heeft de potentie om een bestseller te worden. Renault belooft namelijk een vanafprijs van minder dan €20.000. Dat betekent dat het een van de goedkoopste EV’s op de markt wordt, samen met de Dacia Spring. En zeg nou zelf: deze Twingo is toch een stuk leuker dan een Spring?

De concept car

Als je interesse hebt in de nieuwe Twingo moet je even opletten. Je kunt je namelijk vanaf 13 oktober (volgende week maandag) aanmelden voor het Twingo R Pass-programma. Dat betekent dat je voorrang krijgt bij de bestelling en levering van je Twingo.

De onthulling vindt plaats over iets minder dan een maand. Op 6 november kunnen we je alles vertellen over de nieuwe elektrische Twingo.