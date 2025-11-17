Lolligste crossover van Stellantis kon nóg goedkoper in Nederland!

Als hybride is hij zelfs de goedkoopste van alle Stellantis-crossovers!

Als René van der Gijp een auto was, dan was hij de Fiat Panda. Hij is lollig, neemt zichzelf vooral niet te serieus en wanneer anderen hem proberen voorbij te streven zegt ie gewoon: ‘ah, laat gaan joh’. Dat karakter neemt de Grande Panda over van de voetballer en zijn legendarische voorganger.

Daarom vind ik de Grande Panda de lolligste crossover die je nu kunt kopen bij een Stellantis-merk. Er zitten allerlei geintjes in, op en aan, maar onderschat hem nite, want hij is stiekem nog best vernuftig. Die slimme AC-laadkabel uit de neus bijvoorbeeld, dat hadden en hebben we vooralsnog nergens gezien in het EV-landschap.

Fiat Nederland heeft verheugend nieuws voor mensen die net als ik wel de humor inzien van de Grande Panda. Het Italiaanse merk voegt een nieuwe uitvoering toe aan het gamma genaamd POP. De nieuwe variant komt helemaal onderaan het aanbod en is er alle aandrijftypes: elektrisch, hybride of benzine. Hij neemt als het ware de plek in de RED-uitvoering die er alleen voor de EV was.

Aankleding instap-Grande Panda

De POP is dus de meest basale Grande Panda die je kunt kopen. Eerder werd deze versie al uitgebracht in Italië. Destijds schrokken we van hoe kaal het interieur is. Ja, je hebt een 10-inch bestuurdersscherm, maar het middenscherm ontbreekt. In plaats daarvan krijg je een ”smartphone cradle”. Da’s zo’n ding waar je je telefoon aan kunt ophangen. De navigatie en muziek moet je dus regelen via je telefoon.

Verder zijn er zaken als stootlijsten met gestanste Panda-logo’s erop, airco en elektrisch bedienbare ramen. Alleen de bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar en alleen aan de achterkant zit een parkeersensor. Rijhulpjes die je meteen uitzet, zijn er ook. De Fiat houdt je tussen lijntjes, kan verkeersborden herkennen en ziet of je moe bent en een pauze nodig hebt. Wat dan wel weer fijn is: hij belt automatisch de hulpdiensten bij een ongeluk en je krijgt de pechhulpdienst B-Call van Fiat.

De prijs van de goedkoopste Fiat Grande Panda

Kortom, de instapper is behoorlijk uitgekleed. Gelukkig zien we dat ook terug in de prijs. De vorige instapper kostte als EV € 25.990. De POP gaat daar onder zitten. De elektrische versie en de benzinevariant kosten allebei ten minste € 24.999 inclusief belastingen en afleverkosten. De Hybrid kost minimaal € 25.999 inclusief belastingen en rijklaarmaakkosten.

Daarmee is de hybride, de goedkoopste van zijn soort binnen Stellantis. Bij de EV en benzine wordt de Fiat nog verslagen door de (ë)-C3 van Citroën.