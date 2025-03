Grondige facelift voor de Renault Espace

De gezinsbeuker uit Frankrijk is naar de plastische chirurg geweest.

De Renault Espace was ooit de koning van de MPV’s. Geen auto om trots op verjaardagen over op te scheppen, maar een praktisch apparaat waar jij je grote gezin in kwijt kon. Tegenwoordig een zeldzaamheid: MPV’s, maar ook grote gezinnen. Heeft de Espace nog wel bestaansrecht eigenlijk?

Ja, als SUV. Met deze generatie nam het merk afscheid van de Espace als MPV en werd het model omgedoopt tot SUV. Nu vonden de Fransen het wel tijd voor een facelift. Geen lullig gedoe, want er zijn best wat ingrepen gedaan. Voor facelift-begrippen vrij opmerkelijk, want deze generatie draait nog maar een paar jaar mee. Ze zijn er als de kippen bij zullen we maar zeggen.

Wijzigingen aan het exterieur

De grille is groter en strakker, de bumpers zijn anders en er is gekozen voor nieuwe verlichting. Vooral de achterkant is echt anders in vergelijking met het model van voor de facelift. Renault zelf zegt een derde van de carrosserie te hebben vernieuwd. Vandaar ook die ‘grondige facelift’ in de titel.

De echte kenners moet het kleurtje opvallen. Das blijkbaar ook nieuw. Gris Baltique noemen ze dat. Dat is Frans voor ‘Grijze ballen‘, een verwijzing naar de gemiddelde leeftijd van de Espace-bestuurder. Nee grapje, geen idee wat het betekent. Het is in elk geval een kleur die Renault in het verleden op andere modellen heeft gebruikt.

Interieur Renault Espace facelift: minder plastic, meer priemiejum

Het interieur kreeg ook een upgrade. Nieuwe stoelen, verbeterde geluidsisolatie en een aaibaar dashboard. Afhankelijk van de uitvoering krijg je mooi materialen. De Techno heeft bijvoorbeeld saai textiel, maar de Esprit Alpine heeft Alcantara en de Iconic zelfs echt hout. Kijk, das gaaf! Make hout great again.

Verder blijft het een praktische bak met plek voor vijf of zeven inzittenden, afhankelijk van hoeveel kinderen (of schoonmoeders) je wilt meenemen. De achterbank blijft verschuifbaar en de omschrijving van de laadruimte is nog steeds: groot genoeg.

Nieuw panoramadak

Ook nieuw met de Renault Espace facelift is het Solarbay panoramadak. Dit grote glazen dak kan in segmenten van transparant naar ondoorzichtig schakelen. Dat was ooit de USP van de McLaren GT kan ik me nog herinneren. Nu heb je dat gewoon op je Renault. Overigens zijn er meerdere merken die tegenwoordig zo’n modern panoramadak aanbieden.

Nog iets handigs is bestuurdersherkenning. Een camera herkent je gezicht en stelt automatisch je stoel, spiegels en favoriete radiostations in. Heerlijk, die bemoeienis in moderne auto’s.

Aandrijflijn

Qua motorisering blijft alles bij hetzelfde. De facelift Renault Espace komt nog steeds met de E-Tech full hybrid 200 benzinemotor. Een theoretische actieradius tot 1.100 km als je roomser dan de paus rijdt.

Vanaf komende zomer staat ‘ie bij de dealer. Renault houdt nog even geheim wat de facelift Espace kosten. Ah, flauw.