Zuipschuit peest ervantussen met politieauto in Zeeland

Grand Theft Auto in de provincie!

Whoop whoop, it’s the sound of C2H5OH (of C2H6O, zo je wilt). Terwijl vandaag bekend is geworden dat er in Nederland steeds meer Crystal Meth gemaakt wordt, doet het ons deugd dat sommige mensen de gootontstopper nog steeds laten staan ten faveure van goede oude alcohol. Lekker een stuk in je kraag drinken en dan de boel op stelten zetten, zo heurt het. Mits het binnen bepaalde grenzen blijft tenminste. In het Zeeland was dat laatste gisteren allerminst het geval.

In de pittoreske plaats Hoek, thuis van de voetbalclub Hoek, kreeg de politie gisteren rond half tien een melding binnen dat iemand als een drietrapsdebiel over een recreatiepark aan de Middenweg reed. De mannen in blauw besloten niet te staken, maar de zaak eens grondig te onderzoeken. Aangekomen op de plaats van bestemming zagen ze het verdachte voertuig rijden en hielden ze het staande.

Uit een ademtest bleek dat de bestuurder van de auto, een 27-jarige man uit Litouwen, te veel gedronken had. De bromsnorren besloten hem daarop mee te nemen naar het bureau in Terneuzen en verordonneerde hem om plaats te nemen achter in hun dienstwagen. Het is op dit moment dat de zaken een onverwachte wending namen.

Twee mannen die een en ander zagen gebeuren meldden zich bij de agenten met de boodschap dat ze ooggetuige waren geweest van de gevaarlijke capriolen van de verdachten. Tevens zouden er klappen uitgedeeld zijn aan een medewerker van het recreatiepark. De ooggetuigen wezen overigens niet de 27-jarige bestuurder, maar zijn 33-jarige ‘passagier’ aan als de man die in eerste instantie gevaarlijk rijgedrag zou hebben vertoond.

De 27-jarige die achterin de politiewagen plaatsgenomen had, besloot het theekransje echter niet af te wachten en op zoek te gaan naar zijn vrijheid. Hij wurmde zich kennelijk ongezien naar de positie achter het stuur van de politieauto en ging ermee aan de haal! Tatuuutaaatuuu!

Helaas voor het ondernemende baasje kon het operationeel centrum van de Five Oh de dienstwagen exact blijven volgen via hun geavanceerde systeem en de ‘boots on the floor‘ inlichten waar ze de vluchter moesten zoeken. De auto met de vluchter stopte op de Hoekseweg. Mede door de inzet van een politiehond wisten de autoriteiten de schobbejak in de buurt van deze locatie in te rekenen op een boerenerf. Well we’ll see how smart you are when the K-9 come [sic].

Aan het eind van het verhaal zijn beide mannen ingerekend. De 27-jarige blies 295 ugl, de 33-jarige kreeg van het systeem een F-indicatie (meer dan 570 ugl). De mannen zitten momenteel in een cel te wachten op verhoor. Eind goed al goed dus. Of nou ja, niet helemaal: de gebietste politieauto heeft enige averij opgelopen bij het hele gebeuren, met als resultaat in ieder geval twee lekke banden aan de linkerkant.

Bedankt Jaap voor de tip!

Image-Credit: @shelldewetering via autojunk