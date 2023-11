Dit zijn de meest invloedrijke merken ter wereld

En wij kijken dan qua meest invloedrijke merken op deze planeet even naar de automerken,

Elk jaar komt Interbrand weer met een lijstje van de meest invloedrijke merken ter wereld en 2023 is geen uitzondering: er is namelijk een nieuwe! In tegenstelling tot de uitslagen van de verkiezingen, zijn er hier minder grote verschuivingen.

Dat betekent niet dat het geen interessant overzicht is. Het gaat om merken wereldwijd, niet zozeer voor een bepaald land of continent.

Meest invloedrijke automerken

De top is gevuld met enkel en alleen tech-bedrijven. Op 1 staat Apple en concurrent Microsoft staat daar achter, gevolgd door Amazon, Google en Samsung. Op 6 vinden we het eerste automerk: Toyota!

Mercedes-Benz doet ook goede zaken, want die staan daar weer achter. Op nummer 10 staat BMW. Heel knap is de prestatie van Elon Musk, want Tesla staat op nummer 12, net achter transvetzuurverstrekker McDonald’s en voor antisemitisme-sympathisant Disney. De hoofdsponsor van Red Bull – Oracle – komt nieuw binnen op P19. Dus zo zie je maar dat Max Verstappen sponsoren verdomd effectief is. Tot P20 zitten alle merken ook in de lift en zijn ze meer invloedrijk dan vorig jaar. De eerste daler is online smoelenboek Facebook.

Hoe bepalen ze de ‘waarde’?

Om de ‘waarde’ te bepalen – en dus ook de volgorde van het lijstje – heeft Interbrand drie criteria waarmee ze werken. In eerste instantie tellen de financiële prestaties mee. Ten tweede, en deze is misschien wel logischer, is de mate van invloed die het bedrijf heeft bij het kopen van een product. Dit is dus ietsje lastiger om echt te meten en vandaar dat er meteen een hoop discussie over kan ontstaan. Tenslotte is er ook nog belangrijk in hoeverre een merk capabel is om in de toekomst geld te verdienen

Dat Toyota op één staat, is niet vreemd, ondanks dat het in Nederland niet het grootste merk is. Wereldwijd is het nog altijd het meest populaire merk. Tot voor kort hadden wij kennelijk een extreem progressief kabinet (met centrumrechtse en rechtse partijen) waardoor we alleen elektrische en milieuvriendelijke auto’s (konden) kopen.

Lijstje meest waardevolle automerken

Uiteraard hebben we even alle automerken erin staan voor je:

Positie Merk Waarde Verschil 6 Toyota 64.504 miljoen +8% 7 Mercedes-Benz 61.414 miljoen +9% 10 BMW 51.157 miljoen +10% 12 Tesla 49.317 miljoen +4% 27 Honda 24.412 miljoen +7% 32 Hyundai 20.412 miljoen +18% 45 Audi 16.352 miljoen +9% 47 Porsche 14.818 miljoen +20% 50 Volkswagen 15.140 miljoen +2% 51 Ford 14.867 miljoen +3% 63 Nissan 12.676 miljoen +4% 70 Ferrari 10.830 miljoen +16% 88 Kia 7.059 miljoen +7%

Fotocredit: witte Toyota GR Supra Fuji Edition door @spotcrewda via Autoblog Spots.