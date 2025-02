Prijsverlaging: Volvo EX30 nu goedkoper dan de Kia EV3

De Volvo EX30 is in prijs verlaagd, voordat iedereen straks een Kia EV3 koopt.

Eerder deze middag lanceerde Volvo de EX30 Cross Country, wat met een prijskaartje van €52.995 niet de goedkoopste auto is. Er is echter meer EX30-nieuws: Volvo breidt de prijslijst ook aan de onderkant uit, met een nieuwe instapversie. Daar zitten waarschijnlijk meer mensen op te wachten.

De nieuwe instapper is de EX30 Single Motor Essential. Het gaat dus puur om een wat kalere uitvoering van de bekende versie met 272 pk en 337 km range. Je stapt nu voor €34.995 in een EX30. Tot op heden was je minstens €38.495 kwijt.

Voor het laatstgenoemde bedrag had je de Core-uitvoering, maar die is ook goedkoper geworden. Sterker nog: alle uitvoeringen zijn in prijs verlaagd. Afhankelijk van de uitvoering scheelt het €1.700 tot €3.500. Voor de volledigheid gooien we er maar gewoon de hele prijslijst in:

Volvo EX30 Single Motor (272 pk, 337 km range) Essential: €34.995 Core: €36.795 Plus: €38.995

Volvo EX30 Single Motor Extended Range (272 pk, 476 km range) Core: €39.995 Plus: €42.795 Ultra: €45.995

Volvo EX30 Twin Motor Performance (428 pk, 450 km range) Plus: €47.795 Ultra: €50.995 Cross Country: €52.995



Het was niet zo dat de Volvo EX30 dringend om een prijsverlaging verlegen zat, want het is gewoon een bestseller. Vorig jaar was het de op twee na bestverkochte auto van Nederland, met 10.802 registraties.

Kia heeft nu echter wel een geduchte concurrent gelanceerd, in de vorm van de EV3. Daarvan werden er afgelopen maand maar liefst 1.000 meer van geregistreerd dan van de EX30. Daarom kan een prijsverlaging misschien toch geen kwaad. De prijsstelling van Volvo is in ieder geval goed, want de EV3 is met een vanafprijs van €36.995 nu de duurdere optie.

Volvo noemt ook nog de verplaatsing van productie naar Gent als reden dat ze de EX30 nu goedkoper aan kunnen bieden. De eerste Belgische EX30’s zullen pas in september van de band rollen, maar Volvo verlaagt nu dus alvast de prijzen.