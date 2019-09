De M8 Competition is een BMW voor de liefhebber

Een bijzonder smakelijk pakket. Een soort M850i, maar dan nóg sneller en capabeler.

De BMW M8 Competition is een auto die ons even met de neus op de feiten drukt. Er wordt nog weleens geklaagd dat er geen ‘echte’ BMW’s gebouwd worden. Vervolgens zeuren we over het feit dat E46 M3’s onbetaalbaar worden, om uiteindelijk te blijven rijden met een 318 Touring uit 2005 ‘youngtimer’.

Daar is helemaal niets mis mee, natuurlijk. Maar BMW bouwt nog altijd bijzonder indrukwekkende automobielen. De BMW M8 Competition is er zo eentje. Deze auto is niet alleen indrukwekkend vanwege zijn formaat. De 4.4 V8 met twee turbo’s is goed voor 625 pk en het maximum koppel bedraagt 750 Nm. Dat is meer vermogen dan V12 in een Ferrari 599 GTB leverde!

Je zou het niet denken als je afging op de exterieurmaten, maar de M8 Competition is zeer snel weg bij de verkeerslichten. Vanuit stilstand naar 100 km/u knallen duurt slechts 3,2 seconden. 3,2! Dus je kan het opnemen tegen zeldzaam hypercars zonder dat je meteen overambitieus bent.

Enige nadeeltje is de kleur. Matte kleuren zijn nu wel heel erg passé. Gelukkig zijn er genoeg andere kleuren combinaties mogelijk. Als je bezig bent met de opties, meteen even het ‘M Drivers Package’ aanvinken. Dan wordt de snelheidsbegrenzer van 250 km/u naar 305 km/u opgehoogd.