Dit zijn de 9 snelste vierzits cabrio’s

Nuttig om te weten is het niet. Handig ook niet. Leuk? Jazeker. Dat dan weer wel.

Op de een of andere manier houden wij petrolheads van overzichtjes. Ergens is het voor de automobielliefhebber belangrijk om alles in perspectief te brengen. Zo hadden confrère @RubenPriest en ik aan de koffietafel op de redactie het over een wel heel bijzondere categorie: snelle vierzits cabriolets. Ruben kwam er ineens mee. Hoe snel zijn die auto’s van tegenwoordig? In de tijden van atmosferische motoren, trage automaten en hoge leeggewichten duurde het standaardsprintje naar de 100 km/h zo’n 5 tot 6 seconden.

In principe is het een ridicule categorie. Net zoiets als PVV Euro-parlementariërs, Olifantenbaby’s met ballerina aspiraties en Metallica fans met een Jamie Cullum fetisj. Gevoelsmatig strookt het niet. Maar als we dan toch aan het graven zijn in de specificaties van alle auto’s, dan is het misschien wel leuk, leerzaam en handig om te weten welke vierzits cabriolets het snelste zijn. Om elke vorm van onduidelijkheid te voorkomen, het gaat om nieuw (in Nederland!) verkochte auto’s die volgens de RDW voorzien zijn van vier zit plaatsen. Voor de rest mag alles. Dit is de top 9 waar Ruben en ondergetekende op uitkwamen:

Mercedes-AMG E53 4-Matic+ Cabriolet (A238)

4,5 sec.

Een sprinter hoeft niet zozeer een hele lichte auto te zijn. Ondanks dat het een AMG-light is, is het wel degelijk een hele zware jongen. Op zich ook wel logisch, want de hardware is meer dan indrukwekkend. Je krijgt een zes-in-lijn turbomotor met 48V-ondersteuning. Al het vermogen (435 pk) en koppel (520 Nm) van deze combinatie wordt via een negentraps automaat afgevuurd op alle vier de wielen. Verder is deze uitvoering behoorlijk luxe uitgerust, dus de kilootjes tikken lekker aan. Het kentekengewicht bedraagt 2.055 kg. Desondanks is het mogelijk om in 4,5 seconden naar de 100 km/u te knallen.

BMW M4 Competition Cabriolet (F83)

4,3 sec.

Veel auto’s zijn snel vanwege hun vierwielaandrijving. Die heeft de BMW M4 nu (nog) niet. Wel is de auto gezegend met een relatief laag gewicht en een dijk van een S55-motor. Deze krachtpatser levert 450 pk en 550 Nm (De M4 heeft standaard het Competition Package), alhoewel dat zeer bescheiden opgaven zijn van de Bayerische Motoren Werke. Mede dankzij een uitstekend schakelende DCT-versnellingsbak, zit je in no-time op de 100 km/u, slechts 4,3 seconden, dus. Waarschijnlijk dat de M4 boven de 100 km/u in zal lopen op de concurrenten die op dit moment hoger in het lijstje staan. De M4 is relatief licht, heeft veel vermogen en een metalen dak, wat altijd minder weerstand oplevert dan een stoffen dak. Maar in dit lijstje gaat het niet over de hoogste topsnelheid, het gaat om de snelste sprint.

Aston Martin DB11 Volante V8

4,1 sec.

Het nadeel van een cabriolet is het hogere gewicht. Er dienen verstevigingen te worden aangebracht om de carrosseriestijfheid op peil te houden. Een cabrio kan daardoor zo maar 200 tot 250 kg méér wegen dan de coupe waarvan deze is afgeleid. Dat is voor Aston Martin een reden geweest om niet met een DB11 Volante te komen in combinatie met hun nieuwe 5.2 liter biturbo V12. De auto zou er simpelweg te zwaar voor worden. Ook is het verschil in performance ook weer niet zó groot. De M177-V8 van AMG is namelijk absoluut niet kinderachtig. Dankzij 510 pk en 675 Nm kom je niets tekort. De DB11 is niet de snelste vierzits cabriolet, alhoewel de topsnelheid (300 km/u) zeker niet verkeerd is, maar het is sowieso een van de meest stijlvolle cabriolets ooit gebouwd.

Mercedes-AMG C63S Cabriolet (A205)

3,9 sec.

We gaan een zwaarlijvige Cabriolet met achtcilinder motor niet ineens licht noemen, maar deze auto is desondanks een uitstekende sprinter. En het gewicht valt relatief gezien erg mee. Dat komt omdat de V8 (dezelfde als in de Aston Martin DB11) met 510 pk gelepeld is in de kleinste vierzits cabrio van Das Haus. De C63 heeft geen 4-Matic vierwielaandrijving, dus het gewicht komt niet boven de 1.900 kg uit. Natuurlijk is het geen lichtgewicht, maar het valt enigszins mee en die enorm sterke V8 doet de rest.

Bentley Continental GT Convertible

3,8 sec.

Een vaste klant in dit lijstje komt bij Bentley vandaan. De Continental GT Convertible (voorheen GTC) is natuurlijk loodzwaar. Echter, dankzij een achttraps automaat, een 6.0 liter grote W12 met twee turbo’s en vierwielaandrijving spurt deze Edelbrit in 3,8 seconden naar de 100 km/u! Alsof dat nog niet bizar genoeg is, moeten we de topsnelheid van deze auto benoemen. Die is namelijk heel erg hoog: 333 km/u.

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet (992)

3,8 sec.

Een uitzondering qua gewicht is natuurlijk de Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Natuurlijk, ook deze auto is absoluut geen vedergewicht, maar in vergelijking met dit gezelschap is dat absoluut wél het geval. Nu kun je ook absoluut een boom opzetten of deze auto daadwerkelijk wel een vierzitter is. Ja, er zitten twee zitplaatsen achter de voorstoelen, maar echt ruim is het niet. Met name als je kinderen dingen hebben als ledematen, wordt het al gauw erg krap. Maar officieel is het een vierzitter en officieel knalt ‘ie in 3,8 naar de 100 km/u, dus hoort ‘ie in het rijtje thuis. Mocht dat een tiende te snel zijn en je een hekel hebben aan aangedreven voorwielen, de 911 Carrera S Cabriolet sprint in 3,9 seconden naar de 100 km/u.

Mercedes-AMG S63 4-Matic Cabriolet (A217)

3,5 sec.

Ondanks dat de Cabriolet versie van de S-Klasse het zwaarste is, is ‘ie wel degelijk het snelste. Dat komt door een aantal factoren, niet in het minste geval doordat de motor extreem krachtig is. Gek genoeg weegt de S63 maar enkele tientallen kilo’s meer dan de E53 AMG. Een zes-in-lijn is niet een lichte motor en de de 48V-ondersteuning is ook niet vrij van kilogrammen. Daarentegen is de 4.0- V8 in dit geval goed voor 612 lachwekkend enthousiaste pk’s en 900 Nm. Dit ding sleurt er enorm aan. In 3,5 seconden naar de 100 sprinten is bizar in zo’n vakantiehuisje, maar de S63 kan het.

Ferrari Portofino

3,5 sec.

De tijd van de S63 wordt alleen maar knapper als je die van de Ferrari ernaast zet. Die is namelijk exact even snel. De Portofino mag dan wel de ‘goedkope instap Ferrari’ zijn, het is nog altijd een volbloed met 110 pk meer dan een Ferrari F430, 60 pk meer dan een 612 Scaglietti en 58 pk meer vermogen dan een Ferrari F50. De Ferrari is ook relatief licht, maar ontbeert de vierwielaandrijving die de Mercedes wél heeft. Een compleet andere benadering en beleving, maar een zelfde eindresultaat.

BMW M8 Competition Cabriolet (F91)

3,3 sec.

Zoals Hennie Huisman altijd zong in zijn klassieke ‘Met zijn allen’: “Zoals bij elke wedstrijd, kan er maar één de winnaar zijn!” In dit geval is dat de BMW M8 Competition Cabrio. Deze verschrikkelijk vol-vette, ordinaire en brute machine blaft gewoon in 3,3 seconden naar de 100 km/u. 3,3! Nog niet zolang geleden was dat supercar-niveau. Het is sneller dan een Lamborghini Diablo Roadster of Pagani Zonda C12 S, om even twee willekeurige ander auto’s te benoemen. Het is een beetje patatje met elk mogelijke saus erop. Het hoeft niet zozeer een goede combinatie te zijn, maar je hebt wel alles erop en eraan.