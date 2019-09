Is de Mercedes GLE Coupé in het echt wel te pruimen?

Eerlijk is eerlijk: deze dikke uitvoering helpt een hoop.

We gaan proberen het niet te hebben over de verdeeldheid wat betreft de SUV-coupé. Feit blijft namelijk dat er genoeg mensen zijn die het wel zien zitten, zo’n SUV met aflopende daklijn. BMW is ondertussen bezig met hun derde generatie X6 en daarom is Mercedes tijdig bezig die Bimmer steeds van een concurrent te voorzien. Hun laatste wapenfeit in die categorie is de GLE Coupé.

Op de nieuwe GLE 63(S) Coupé moeten we nog even wachten, tot die tijd is de GLE 53 het topmodel en die neemt Mercedes mee naar de IAA. In het wit met sportvelgen is het zowaar een nette verschijning. De AMG GLE 53 heeft een drieliter zes-in-lijn aan boord met 435 pk en 520 Nm. De GLE 63 zal zijn V8 behouden, maar die is gereserveerd voor ergens in de toekomst.

Lover of hater van het principe SUV-coupé: aangezien BMW aardig wat kritiek krijgt op de nieuwe X6 is het misschien wel de beste keuze. Nog steeds is een normale GLE praktischer, maar goed. Daar zouden we het niet over hebben.