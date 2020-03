De Mazda CX-30: altijd met een gerust hart de weg op

Voor vrijdag de 13de hoef je niet bang te zijn in de veiligste auto ter wereld: de Mazda CX-30.

Vrijdag de 13de is normaliter niet de ideale dag voor een proefritje. Het is wél de perfecte dag voor een proefrit in de nieuwe Mazda CX-30. Bij de crashtests haalde deze auto namelijk een historisch hoge score. Met de veiligste auto ter wereld kun je dus met een gerust hart een proefrit maken, of het nu vrijdag de 13de is of niet.

Recordscore

Alle nieuwe auto’s worden aan zware crashtesten onderworpen door het Europese instituut Euro NCAP. De Mazda CX-30 slaagde met vlag en wimpel. Overall kreeg de auto de maximale score van vijf sterren mee. Mazda zet de bestuurder in alles centraal en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In de categorie Inzittende Volwassenen haalde de Mazda CX-30 namelijk een score van maar liefst 99%. Dit was nog niet één auto eerder gelukt. Ook in de andere categorieën, Inzittend Kind, Kwetsbare Weggebruiker en Veiligheidsassistentie gooide de Japanse crossover hoge ogen.

Geavanceerde technologie

Hoe heeft Mazda dit voor elkaar gekregen? Allereerst speelt de zogenaamde Skyactiv Vehicle Architecture daarbij een belangrijke rol. Dit houdt in dat de carrosserie lichtgewicht is, maar tegelijkertijd zeer stevig en schokabsorberend. Verder is de Mazda CX-30 volgestopt met geavanceerde veiligheidssystemen, die gevaren identificeren en de bestuurder daar alert op maken. Tot slot heeft Mazda bij de ontwikkeling hoge eisen gesteld aan de auto als het gaat om voetgangersveiligheid. Dus niet alleen in de auto zit je veilig, er is ook bij het ontwerpen van de auto gedacht aan voetgangers die bij een ongeluk in aanraking komen met jouw Mazda.

Geen verrassing

De CX-30 is niet de eerste Mazda die de maximale score behaalde bij de crashtests. In de afgelopen twee jaar schitterden ook de Mazda3 en de Mazda6 in de tests van Euro NCAP met een vijfsterrenscore. De Mazda3 was met een score van 98% tot dan toe de veiligste auto voor een volwassen inzittende. Wat dat betreft is de hoge score van de CX-30 dus eigenlijk geen verrassing. Zeker niet als je bedenkt dat de carrosserie van de CX-30 gemaakt is van staal met hoge treksterkte. Staal dat ook bij de bouw van wolkenkrabbers wordt toegepast. Super sterk maar ook super licht. Daarnaast is de CX-30 leverbaar met i-Activsense. Deze geavanceerde veiligheidstechnologieën zorgen ervoor dat je tijdens het rijden volledig beschermd bent. Van Advanced Smart City Brake Support tot Front Cross Traffic Alert. Maar bijvoorbeeld ook adaptieve LED-koplampen. Dit geldt overigens niet alleen voor de CX-30, maar voor nagenoeg elke Mazda.

(Be)proef zelf: gewoon vandaag!

De beproevingen van de crashtest doorstaat de Mazda CX-30 dus zonder problemen. De auto blinkt echter niet alleen uit in veiligheid. Ook het aansprekende design, de praktische luxe, de dynamische rijeigenschappen en de innovatie technologie zijn redenen om voor de Mazda CX-30 te kiezen. De CX-30 is standaard voorzien van een fantastisch audiosysteem, met ingenieus geplaatste speakers. En dankzij de unieke isolatieaanpak is hij misschien wel de stilste in zijn klasse.

De compacte buitenmaten maken de crossover geschikt voor rijden in de stad, terwijl je qua binnenruimte geen concessies hoeft te doen. Meer dan genoeg redenen dus om een proefrit aan te vragen en de auto zelf te beproeven. Wat voor dag het is maakt niet uit, want je rijdt ten slotte in de veiligste auto ter wereld. Dus hey, waarom niet vandaag!?