Zwaargewicht Range Rover voor zwaargewicht kampioen

Een succesvol sporter zijn, zoals Anthony Joshua, heeft zo zijn voordelen. Gratis auto’s krijgen bijvoorbeeld.

Als je gratis een auto wil krijgen kun je twee dingen doen. Of extreem goed worden in een sport, of meedoen aan loterijen die auto’s weggeven. Voor dat laatste is geen talent nodig. Dat eerste vereist wat meer werk.

Alle gekheid op een stokje. Land Rover heeft een unieke Range Rover SVAutobiography LWB gebouwd voor wereldkampioen zwaargewicht Anthony Joshua OBE. De Britse autobouwer heeft een persoonlijke variant van de dikke Range Rover voor de bokser samengesteld. De auto werd gepresenteerd bij de Finchley Boxing Club in Barnet. Dat ligt in noorden van Londen.

Met deze Range Rover SVAutobiography LWB zal Joshua rijden naar zijn volgende gevecht. Dat gevecht moet plaatsvinden op 20 juni 2020. Dan neemt hij het op tegen de Bulgaarse uitdager Kubrat Pulev in het Tottenham Hotspur Stadium in de Britse hoofdstad.

De uitvoering is lekker sinister. De Range Rover is in het zwart uitgevoerd met 22-inch lichtmetalen wielen. Een opvallende touch is toegepast op de remklauwen. Die zijn in het rood uitgevoerd. Op het voorspatbord zijn Union Flag-emblemen te vinden. Dit is een verwijzing naar het managementbedrijf van Joshua.

De handtekening van de wereldkampioen is verwerkt in de hoofdsteunen van de stoelen. Op de B-stijl zijn de vier kampioenstitels zwaargewicht en het familiewapen verwerkt. Al deze gepersonaliseerde zaken zijn uitgevoerd door Special Vehicle Operations. Finishing touch is de gegraveerde naam van Joshua op het dashboard.