Dit is de duurste Mazda CX-30 van Marktplaats - Autoblog.nl

Deze Mazda CX-30 is de duurste in zijn soort op Marktplaats. Ik vind ‘m best kek. Is dat gek?

Mazda is ernstig goed bezig. De echte troefkaart om het hart van het benzinehoofd te winnen moet er nog aankomen. We hebben het dan natuurlijk over het RWD-platform in combinatie met de zes-in-lijn die de Japanners aan het ontwikkelen zijn. Maar, ondertussen ziet de modelrange er ook al best goed uit. Met name de Mazda3 en deze nieuwe Mazda CX-30 mogen er best zijn.

Zoals Mart Smeets zou zeggen ‘mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen’. Eigenlijk kan het natuurlijk niet als rechtgeaarde dinosaurus, zo’n cute-ute kek vinden. En zelf zou ik ‘m dan ook niet kopen. Net als @casperh vind ik al dat hogige spul maar onnodig. Maarrrr…in zijn soort, om aan te raden aan je (schoon)ouders, zijn de meeste andere keuzes in mijn ogen slechter.

De Jinba Ittai-vibe werkt hier gewoon. Het begint met die agro voorlampen die doen denken aan een moderne Maser of de Infiniti FX ‘Bionic Cheetah’. De slanke achterlichten met een rond element erin zijn ook niet verkeerd. Maar wat Mazda vooral ook goed doet tegenwoordig, is strakke interieurs maken. Sommigen vinden het een beetje de ‘BMW van gisteren’-sfeer hebben. Ik zie er vooral een vleugje Audi A3 van de vorige generatie in.

Nou worden Audi-interieurs in mijn ogen doorgaans schromelijk overschat, maar laat de A3 (8V) er nou net eentje zijn waarbij de realiteit recht doet aan de hype. Het interieur van de nieuwe A3 met die touch-meuk is, in mijn ogen, een stuk minder fraai.Gelukkig kan je voor de Bauhaus-stijl nu dus bij Mazda terecht.

Is het precies zo strak afgewerkt als bij Audi? Mwah, misschien net niet. Voordeel is wel dat je een stuk goedkoper uit bent. Deze compleet volgeladen Sjaak bijvoorbeeld kost 43.690 Euro. Daarvoor heb je dan een CX-30 2.0 SkyActiv-X 100th Anniversary met automaat en schuifdak.

Zoals de naam al aangeeft viert Mazda met dit speciaaltje het honderdjarig bestaan. Dit gebeurt deels via geslaagde en deels via minder geslaagde keuzes. De logo’s in het leer van de hoofdsteunen zijn bijvoorbeeld gaaf. De combo tussen rood en wit leder in het interieur is euhm…apart. Koop dan?