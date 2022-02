Diesel levert keihard in, gaat nek aan nek met hybride

De autoverkopen van Europa laat zien dat diesel en hybride gelijk op gaan!

Is diesel helemaal afgeschreven? Nee dat is onzin. Hoewel het absoluut waar is dat de brandstof enorm in populariteit daalt, zijn er nog altijd landen in Europa waar men dankbaar een nieuwe dieselauto aanschaft. Dat zijn met name landen waar ze niet fiscaal de moeder worden gepest als het gaat om de in Nederland zo geplaagde brandstof.

Dat krijgen we mooi in beeld te zien dankzij de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). De Europese lobbygroep heeft in kaart gebracht hoe het zit met de Europese autoverkoop van 2021. En dan hebben we het over de gekozen aandrijflijnen.

Diesel gelijk aan hybride in 2021

In 2021 betrof 40 procent van de verkopen in de Europese Unie een auto op benzine. Op een gedeelde tweede plaats diesel, met 19,6 procent. Die tweede plaats moet diesel delen met de hybride auto. Op plek drie (of vier, het is maar net hoe je er naar kijkt) de batterij elektrische auto: 9,1 procent. Daarna de plug-in hybride met 8,9 procent. Blijft 2,3 procent over voor ‘overig’ en 0,4 procent voor een auto op gas.

Ondanks dat de elektrische auto steeds gewoner aan het worden is, zijn conventionele voertuigen samen nog altijd goed voor 59,6 procent van de verkopen in de EU in 2021. De algehele verkopen daalden, maar dat is geen nieuws. Het is over het algemeen bekend dat de autoverkopen dramatisch zijn door onder andere tekorten in de industrie. Alleen in Bulgarije, Ierland en Slovenië werden er meer auto’s verkocht vorig jaar.

Q4 ’21: autoverkopen diesel met 50% gedaald

Er werd in in het laatste kwartaal van het jaar 778.450 auto’s op benzine verkocht in de EU. Een daling van 33,5 procent. Dieselauto’s waren goed voor 358.083 verkopen, een forse daling van 50,9 procent. Batterij elektrische auto’s werden juist meer verkocht (+24,9%) met 309.598 stuks. De cijfers worden vergeleken met de verkopen van het vierde kwartaal van 2020.

Meer PHEVs en EV’s

In heel 2021 werden er 878.432 volledig elektrische auto’s verkocht in de EU. Een stijging van 63,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. Plug-in hybride auto’s deden het ook niet onaardig, met 867.092 verkopen. Een stijging van 70,7 procent.

Foto: BMW 840d, een dikke diesel!