Iets is te duur op deze foto en het is niet de Lamborghini

Een Lamborghini zoekplaatje op de maandagochtend.

Goedemorgen, het is weer maandag. We hijsen onszelf in het werkharnas, of je leest dit vanaf je vakantiebestemming. Als dit laatste het geval is, gefeliciteerd en geniet er nog even van! We beginnen deze maandagochtend met een absolute hersenkraker in vorm van een zoekplaatje.

Wat je ziet is een Lamborghini Huracán Sterrato en een kerel, met op de achtergrond palmbomen. We zijn op zoek naar iets wat eigenlijk veel te duur is, maar we hebben het niet over de Lamborghini. Wat is het dan?

Het heeft inderdaad te maken met wat de man draagt op de foto. Lamborghini heeft goed afgekeken bij Ferrari en imiteert nu een vergelijkbare strategie. Ferrari weet jaarlijks een enorme omzet te behalen met merchandise. Overal waar het logo van het merk opstaat, van een paraplu tot een trui, is goede business. Lamborghini doet dat ook.

Lamborghini zwembroek

De Italiaanse autofabrikant is een samenwerking aangegaan met kledingmerk Orlebar Brown. De highlight van deze samenwerking is echt veel te dure badkleding. Serieus, wat is jouw budget voor een nieuwe zwembroek? Als simpele vent zijnde vind ik het bij 25 euro in de sale wel weer mooi geweest. De zwembroek van Lamborghini is voor 475 euro in de markt gezet. Serieus, bijna 500 euro voor een zwembroek met een logo van Lamborghini.

Er zijn ook goedkopere zwembroeken voor bijvoorbeeld 345 euro. Een polo van 415 euro is tevens onderdeel van de samenwerking. Het goedkoopste product betreft een simpel T-shirt waar je alsnog 175 euro voor moet dokken.

Met merchandise weten populaire automerken serieuze knaken te verdienen, dat is met deze collab niet anders. Dus, als je kledingkast wel een update kan gebruiken en je bent fan van Lamborghini. Sla je slag. Ben jij deze zomer helemaal het ventje in het zwembad met je Lamborghini zwembroek.