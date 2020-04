De meest bijzondere Porsche 911 Speedster helpt het goede doel

De opbrengst van de Porsche 911 Speedster met Heritage-pakket gaat naar het goede doel.

Eén van de bekendste namen in de Porsche-catalogus is ‘Speedster’. De naam werd al gegeven aan de 356, toen daar een open versie van kwam met een lage voorruit. Vervolgens heeft de naam meerdere generaties 911 gezien. De 964 Speedster, de ultieme versie van de 997 was een Speedster en nu ook weer: de uitzwaaiversie van de 991 is de 911 Speedster.

Doei 991

De 1.948 Speedsters die zijn gebouwd zijn de laatste modellen van de 991-generatie. 1948 is trouwens het jaar waarin de eerste Speedster het levenslicht zag. En zo zijn er meer verwijzingen, neem bijvoorbeeld het Heritage Design-pakket met een historische kleurstelling en een racenummer. Dat racenummer kun je zelf kiezen, daarover later meer. De rest van de Speedster is geen verkeerd recept: de 4.0 liter zespitter boxer levert 510 pk en schreeuwt naar 9.000 toeren. Optioneel kun je zelfs voor een handbak kiezen. Het is een soort GT3 RS met een lagere voorruit en een geïmproviseerd tentdakje, of je moet natuurlijk gewoon open rijden.

De allerlaatste

Nu de 992-generatie al meer dan een jaar onder ons is, zijn de laatste Speedsters al lang geproduceerd. Waaronder ook het 1.948ste exemplaar, wat niet alleen de laatste Speedster maar ook de allerlaatste 991 is. Deze rolde in december 2019 van de band en was klaar om een eigenaar te vinden. Door de wereldwijde pandemie heeft Porsche hem echter nog heel even vastgehouden. Nu gaat de auto pas in de verkoop, via een veiling.

RM Sotheby’s

Het allerlaatste model is een speciale. Met het eerdergenoemde Heritage-pakket, dus de grijze kleurstelling met witte stickers en een racenummer. In dit geval nummer 88. Het interieur is ook een knipoog naar vroegâh met cognacleren stoelen. Verdere accessoires die je erbij krijgt zijn een boek met designschetsen, gesigneerd door Dr. Frank-Steffen Walliser and Andreas Preuninger die bij de ontwikkeling betrokken waren. Ook krijg je een tour door de fabriek in Weissach.

Klok

En ten slotte krijg je er een Speedster-horloge bij. Dat klinkt als iets unieks, maar die hoort bij elke Speedster. Het horloge heeft een achterkant als een Porsche-velg en een deel van het chassisnummer is gegraveerd in het uurwerk.

De veiling

Hoe veel het gaat opleveren, dat is niet bekend. Een poging doen om dat bedrag bekend te maken kan via RM Sotheby’s. Van 15 tot en met 22 april houden zij een (online) veiling die helemaal om de Porsche draait. Zoals gezegd gaat de opbrengst van de Porsche 911 Speedster naar het goede doel, in dit geval het wereldwijde COVID-19 Community Response and Recovery Fund.