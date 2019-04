Joechei! Eindelijk is hier de Porsche 911 Speedster

Het wachten is voorbij.

In de loop van het jaar van zijn zeventigste verjaardag heeft Porsche niet één, maar zelfs twee studiemodellen van de 911 Speedster tentoongesteld. Hoezeer beide auto’s ook gereed leken om in productie genomen te worden, iedere keer bleef het merk beweren dat de officiële straatversie nog onthuld moest worden. Vandaag, of liever gezegd vannacht, trekt Porsche in New York de doeken van de haarfijne tweezitter.

Het mag geen verrassing heten dat de Duitse sportwagenfabrikant de Speedster uitgerekend in de Verenigde Staten van zijn doeken wordt ontdaan, aangezien het land de bakermat is van dit specifieke model. Aan het begin van de jaren ’50 werd het eerste model met de Speedster-filosofie, de 356 1500 America Roadster, daar op de markt gebracht. Mede daardoor zal Porsche de nieuwe 911 Speedster in een gelimiteerde oplage van 1.948 stuks bouwen – het is een verwijzing naar het jaar dat de 356 werd geïntroduceerd.

De nieuwe 911 Speedster is uiteraard vele malen spectaculairder en gecompliceerder dan die eerste 356. Porsche heeft de auto een vierliter zescilinder gegeven, die goed is voor 510 pk en 470 Nm. Net als de krachtbron in de GT3 en de GT3 RS draait hij maximaal 9.000 toeren. Dankzij speciaal voor de Speedster ontworpen gasklephuizen, die we mogen vergelijken met de exemplaren in de GT3 R, reageert hij nog sneller wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt. In de ideale situatie snelt hij in precies vier seconden naar de 100 km/u. Zijn topsnelheid is 309 km/u. Niet onbelangrijk: Porsche heeft aan de liefhebber gedacht en heeft op de optielijst ook de handgeschakelde zesbak geplaatst.

Hoewel Porsche veelal vrij sportieve auto’s maakt, heeft het voor de Speedster besloten het niveau iets op te schroeven. Waar Porsche het project vorige keer op het bord van Exclusive schoof, geeft het de taak ditmaal aan de Motorsport-afdeling: een primeur. Een van de zaken waarop Porsche Motorsport de aandacht heeft gericht is het drukken van gewicht. Door extra lichte onderdelen te gebruiken – stukken als de bagageklep, de spatborden en de motorkap zijn van een speciaal composietmateriaal gemaakt – kan Porsche de nieuwe 911 Speedster met een gewicht van 1.465 kg op straat zetten. Daarnaast heeft hij een van de 911 GT3 (rijtest) afgeleid chassis en maakt ook de welbekende meesturende achteras zijn opwachting.

Zoals verwacht heeft de nieuwe 911 Speedster achterop twee fraaie streamliners die recht achter de hoofden van de inzittenden te vinden zijn. Binnenin vinden we een reeks logo’s en stiksels die u eraan doen herinneren dat het hier inderdaad om de Speedster gaat. In de zomer van dit jaar komt de auto naar Nederland. Prijzen volgen spoedig.