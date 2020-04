Mercedes plaagt Audi met hun challenge

Altijd humor, die Duitse merken. Ook wanneer Audi een challenge publiceert, hapt Mercedes toe.

Ten tijde van sociale media is het makkelijk om je als bedrijf snel te uiten over iets. Vroeger moest het via billboards, maar nu kun je gewoon even een berichtje op Twitter of Facebook plaatsen. En ook al zijn het twee grote bedrijven die ‘gewoon’ even een leuke dag hebben, het lijkt soms alsof twee levenslange concullega’s elkaar proberen af te branden. De Halloween-campagne van BMW bijvoorbeeld. Als een marketingsstunt lekker elkaars fanboys op de kast jagen, just like old times.

Vandaag zijn ze gewoon even leuk met elkaars uitdagingen bezig. Mercedes doet een ‘challenge’ van Audi. Laatstgenoemde presenteerde recent de FourRingsChallenge, waar lezers van de Facebookpagina van de Ingolstadters creatief mogen zijn met alles waar je het Audi-logo van kunt maken.

Four Rings Challenge Let‘s use our time at home to get creative. Use your imagination to create the four rings and share it with us using: #FourRingsChallenge #AudiTogether Geplaatst door Audi USA op Vrijdag 3 april 2020

Hey Audi, Challenge accepted!, aldus Mercedes. In plaats van vier Mercedes-logo’s aan elkaar rijgen doen zij het echter iets anders. Men neme een auto (een C63 Cabriolet?) en doet waar Mercedes goed in is: banden roken. Want als je een welbekende donut draait, en die keer vier doet, krijg je zoiets als dit:

Hey Audi, #FourRingsChallenge accepted! As we're all united in the same passion, here we go with our creative contribution. @Audi, we hope you like the result and show us how your handwriting looks like.😉#Audi #Drift #C63 #DrivingPerformance Geplaatst door Mercedes-AMG op Donderdag 9 april 2020

Een wat vriendelijkere versie van de goede oude billboard wars. Of is het een knuppel in het hoenderhok van de niet zo donut-capabele Audi’s gooien?