Porsche bouwt mogelijk 718 Boxster en Cayman EV’s om voor verbrandingsmotoren

Het volledig elektrische PPE-platform gaat op de schop om ruimte te maken voor een vierliter zescilinder boxermotor.

Tenzij je afgelopen jaar onder een steen geleefd hebt, kan het je niet ontgaan zijn dat Porsche het nogal zwaar heeft met de elektrische modellen. Mensen die in een auto van het Duitse merk willen rijden, willen hem klaarblijkelijk ook graag horen roffelen, bij voorkeur uit een zes- of achtpitter.

Nu iedereen en China de EV-keutel lijken in te trekken in ruil voor hybrides met ultragrote actieradiussen, doet ook Porsche mee. De aankomende 718 Boxster en Cayman, die Porsche eigenlijk alleen als volledig elektrische auto’s zou introduceren, worden nu opnieuw getekend. Waarom? Omdat het volledig elektrische PPE-platform, waar de auto’s op gebouwd zouden worden, aangepast moet worden om ruimte te maken voor een zespitter.

Tenminste, dat is wat anonieme bronnen van het Weissach engineering centre tegen het Engelse Autocar vertelde.

Van elektrisch naar hybride

Nu is er een heel groot probleem: het PPE-platform, waar bijvoorbeeld ook de Taycan op rolt, is zo ontworpen dat het accupakket en dragend deel van de opbouw uitmaakt. Ook is er geen ruimte voor een vierliter zescilinder boxermotor, benzinetank, aandrijfas, en ga zo maar door. Tel daarbij op dat dit alles ook nog in een relatief kleine sportwagen gepropt moet worden, en je hebt het hier over een nagenoeg onmogelijk opdracht voor de ontwerpers.

Porsche zou al een mogelijke oplossing hebben. Het idee is een stuk van het accupakket verwijderen en vervangen door een structureel element waardoor de auto niets aan rigiditeit inlevert. Vervolgens willen de engineers een compleet nieuw frame voor de achterkant van de auto gebruiken, waar onder andere ruimte is voor de motor.

Extreem, maar nodig

Deze manier aanpassen van een bestaand platform is vrij extreem, maar ook nodig gezien het kleine pakket waar de hele aandrijflijn in moet passen. Als je bijvoorbeeld naar Lotus Eletre als recent voorbeeld kijkt, gaat het heel anders. Die wordt vanaf volgend jaar geleverd met een tweeliter vierpitter onder de naam Lotus For Me, Maar hier hebben we het over een gigantische SUV en een kleine benzinemotor waardoor er wat flexibeler met ruimte gespeeld kan worden.

Andersom is het vaak een makkelijkere oplossing. Goed voorbeeld daarvan zijn het enorme aantal BMW’s dat geproduceerd zijn met een aangepaste elektrische aandrijving op de plek waar normaliter een aandrijflijn met verbrandingsmotor geplaatst zou worden. Daarbij wordt wel een compromis gesloten dat de EV die dat oplevert op onder andere accucapaciteit inlevert tegen auto’s die vanaf de basis als EV gemaakt worden.

Gezien de enorme investering die de aanpassing van het PPE-platform en het mogelijke compromisrijke eindresultaat dat het op kan leveren, zetten we wat vraagtekens bij dit gerucht. Het klinkt wel als een oplossing die Volkswagen zou kunnen verzinnen, maar niet als één die Porsche zou willen. Al is het wel zo dat de Stuttgarters iets moeten ondernemen om zich uit de lastige positie te werken.