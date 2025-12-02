Volkswagen staat nu ook bij elektrische occasions op 1

Al zijn de absolute aantallen niet indrukwekkend.

Qua nieuwverkoop is Volkswagen misschien niet langer de nummer 1, maar tweedehands Volkswagens zijn onverminderd populair. De Polo en de Golf zijn met afstand de populairste modellen op de occasionmarkt. Dat is geen verrassing, maar wel interessant: de bestverkochte tweedehands EV is nu óók een Volkswagen.

Bestverkochte elektrische occasion

Bovag deelt de occasionverkopen van november. Drie keer raden wat de bestverkochte EV was? De Volkswagen ID.3. Nu is dat eigenlijk wel logisch, want in 2020 is deze auto massaal geleased. Toen werden er 10.980 op kenteken gezet en was het de op één na bestverkochte auto van Nederland. Nu lopen al die leasecontracten af.

Dat zie je dus terug in de occasionverkopen. De ID.3 is de bestverkochte elektrische occasion, met 357 verkochte exemplaren. Let wel: de Bovag houdt alleen de occasionverkopen bij via autobedrijven. Particuliere verkoop is dus niet meegenomen.

Totale verkopen

De verkopen van elektrische occasions vallen echter nog steeds in het niet bij de verkopen van reguliere occasions. In november werden er bijvoorbeeld 3.438 tweedehands Polo’s verkocht, bijna tien keer zoveel als ID.3’s. De Golf was goed voor 2.906 stuks. In totaal werden er 1.274.462 occasions verkocht in november. Daarvan was slechts 6% elektrisch.

Bestverkochte occasions

De bestverkochte occasions in november waren:

Volkswagen Polo (3.438) Volkswagen Golf (2.906) Opel Corsa (2.261) Toyota Yaris (1.879) Ford Fiesta (1.756)

De bestverkochte elektrische occasions waren:

Volkswagen ID.3 (357) Tesla Model 3 (355) Kia Niro (266) Hyundai Kona (233) Peugeot 208 (223)

Het occasionaankoopadvies van de ID.3 kun je hieronder bekijken: