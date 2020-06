De meest waardevolle automerken anno 2020: dit zijn ze

We zullen alvast verklappen: Tesla staat (nog) niet bovenaan.

Je kunt er zelf weinig mee, maar het is wel interessant: welke (auto)merken zijn nu echt het meest waardevol? Er zijn verschillende partijen die dit iedere keer weer voor ons uitrekenen. Een daarvan is Kantar, die jaarlijks de BrandZ Top 100 uitbrengt. In de top 100 komen maar drie automerken voor, dus daarmee zijn we snel klaar. Gelukkig wordt er ook nog een afzonderlijke lijst gepubliceerd met de top 10 automerken.

Nog even voor alle duidelijkheid: de merkwaarde is niet hetzelfde als de beurswaarde. De beurswaarde wordt wel meegenomen bij het berekenen van de merkwaarde, maar daarnaast wordt er ook nog naar andere factoren gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de houding van de consumenten.

De nummer 1 is geen verrassing: dat is opnieuw Toyota. De totale waarde van het merk schat Kantar momenteel op $28,39 miljard. Hoewel Toyota dus nog steeds fier bovenaan staat, moesten ze wel ietsje inleveren qua merkwaarde. Vorig jaar was dit volgens hetzelfde lijstje namelijk nog $29,151 miljard. Dat is dus een vermindering van 3%. In de algemene top 100, die aangevoerd wordt door Amazon, staat Toyota op plaats 48.

De nummer 2 en 3 moesten meer inleveren. We hebben het over Mercedes en BMW, die respectievelijk 9% en 12% minder waard werden. De waarde van Mercedes komt daarmee uit op $21,35 miljard en die van BMW op $20,52. In de algemene top 100 nemen de Duitse merken een 56e en een 61e positie in.

Weinig spannends tot dusver. Het begint pas interessant te worden bij nummer vier. Dat is namelijk… tromgeroffel… Tesla. De merkwaarde wordt maar liefst 22% hoger ingeschat dan vorig jaar. Dat betekent een waarde van $11,35 miljard dollar. Daar mee laat Tesla Ford achter zich.

De complete top 10 ziet er als volgt uit:

Toyota: $28,39 miljard Mercedes: $21,35 miljard BMW: $20,52 miljard Tesla: $11,35 Ford: $10,07 Honda: $9,97 Nissan: $8,66 Audi: $7,33 Volkswagen: $6,46 Porsche: $5,61

Nissan was de grootste daler binnen de top 10: de Japanners gingen er met 18% op achteruit. Volkswagen en Porsche zitten opvallend dicht bij elkaar, maar dat was de voorgaande jaren ook al het geval.

Via: Automotive News Europe