Nederlanders laten gebruikte EV massaal links liggen

Daarnaast is de VW Golf niet langer de bestverkochte occasion.

Iedere maand kunnen we melden dat Nederlanders die een nieuwe auto kopen liever in een EV stappen dan in een benzineauto. Dat geldt ook voor de afgelopen maand, mei 2025. Maar op de tweedehandsmarkt lopen de elektrificeerde modellen ver achter op de benzineauto.

De Bovag geeft naast de lijsten met verkoopcijfers van nieuwe modellen ook de informatie over hoeveel occasions er in Nederland zijn verkocht. Dat zijn er in 2025 tot nu toe 902.621. Een jaar geleden waren dat er in dezelfde periode nog 862.973; een plus van 4,6 procent. De maand mei draagt bij een de verkoopplus. Afgelopen maand vonden 188.619 tweedehandsjes een nieuw thuis, terwijl dat er in mei 2024 nog 177.641 waren. Dat is een stijging van 6,2 procent.

Tweedehands EV-markt

Van alle verkochte Nederlandse occasion in 2025 heeft bijna driekwart alleen een benzinemotor. Op plaats twee staat de hybride gevolgd door de dieselauto en dan pas de tweedehands EV. Daar zijn er op dit moment ruim 37.000 van verkocht in 2025, goed voor een marktaandeel van 4,1 procent.

Wat gebeurt er dan met alle nieuwe EV’s? Nou, de auto’s willen weleens naar het buitenland vertrekken. Na de VW Golf en Polo was de Tesla Model 3 het populairste model om te exporteren in 2024. En dat heeft jou en mij geld gekost.

Verdeling occasionverkoop naar aandrijving in 2025

Benzine: 667.375 stuks – (73,9% marktaandeel) Hybride: 136.469 stuks – (15,1% marktaandeel) Diesel: 51.508 stuks – (5,7% marktaandeel) Full EV: 37.406 stuks – (4,1% marktaandeel) LPG: 8.595 stuks – (0,9% marktaandeel) CNG: 818 stuks – (0,1% marktaandeel) BioBrandstof: 340 stuks – (0,04% marktaandeel) Waterstof 106 stuks – (0,01% marktaandeel)

Top 5 gebruikte auto’s naar model

Doorgaans voert de Volkswagen Golf trots de lijst met bestverkochte occasion van Nederland aan, maar over het hele jaar wordt de C-segmenter geklopt. En niet door een onbekende. Van zijn bloedeigen broertje, de Polo, wisselden 288 meer eigenaren. De rest van de top vijf zijn ook hatchbacks waaruit nog maar eens blijkt dat het segment nog lang niet uitgestorven is in Nederland.

Volkswagen Polo – 29.856 Volkswagen Golf – 29.568 Opel Corsa – 18.937 Ford Fiesta – 15.135 Toyota Aygo -14.698

Top 5 occasionverkoop naar merk

Mede dankzij het succes van de Golf en Polo op de tweedehandsmarkt is Volkswagen nog altijd de baas in ons landje. Ondanks dat Peugeot niet geweldig scoort bij de nieuwverkoop (Peugeot verkoopt slechter dan Tesla) wordt het merk nog wel gevonden door kopers van tweedehandsjes.

Volkswagen – 114.435 Peugeot – 63.031 Opel – 58.514 Toyota – 56.067 Ford – 54.462

Foto: Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo gespot door @ecnerualcars