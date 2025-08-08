De heftigste 911-versie moet jij ook met gemak kunnen besturen

Porsche pimpt de 911 GT3 R voor de mindere stuurhelden.

Wat heb je nodig om een racecarrière op te zetten? Een hoop geld natuurlijk, maar ook wat lef om achter het stuur van een raceauto te stappen. Het is ook wel handig als je een beetje kunt sturen zodat je geen nieuwe Ide of Raghunathan wordt. Gelukkig helpt Porsche je een handje als je in de nieuwe raceauto van het merk stapt: de Porsche 911 GT3 R.

Porsche heeft de GT3-racer voor het komende raceseizoen bijgepunt. De 4,2-liter zescilinder boxer met maximaal 565 pk blijft grotendeels onaangepast. Waar de Porsche-monteurs wel aan hebben gewerkt, is de aerodynamica en de ophanging. Waarom? Om ”en nog evenwichtiger rijgedrag en verbeterde rijeigenschappen – met name voor amateurcoureurs – zelfs onder wisselende omstandigheden”.

Daarnaast moeten we toch even kwijt: wat een ongelofelijk bruut apparaat was en is de GT3 R zeg. Het is een soort GT3 RS die uit frustratie zijn kentekenplaten bij het grofvuil heeft gezet en naar het circuit is gegaan. Wie de race-911 weleens heeft gezien tijdens een F1-, WEC- of ander raceweekend weet dat de zescilinder boxer ook nog eens verrukkelijk klinkt.

Veranderingen aan de Porsche 911 GT3 R

De 911 is makkelijker op het zwarte deel van het circuit te houden dankzij een boel upgrades. De meest opvallende is de rits openingen boven de voorste wielkasten. Deze sleuven laten wind uit de wielkast vrij zodat er minder druk op de vooras is tijdens het remmen, wat de 911 voorspelbaarder maakt in de remzone.

Aan de andere kant zit er een Gurney-flap op de gigantische taartschep en zakt de multi-link achteras minder door zijn hoeven bij het accelereren dankzij aangepaste kinematica. Ook fijn voor de amateurracer: de opening voor lucht naar de cabine is aangepast zodat de luchtcirculatie in de auto beter is.

Raceteams die al een 992 GT3 R hebben kunnen bij Porsche langsgaan om een upgradepakket te laten installeren. Voor wie het wil weten: zo’n upgrade kost minimaal € 41.500. Deze pakketten voor zowel de verbeterde als nieuwe versie zijn speciaal afgesteld voor verschillende raceklassen. Wat je betaalt als je de auto er nog bij moet kopen wordt dan weer niet gezegd. Wat denken we: een paar ton om je 911-racecarrière van de grond te laten komen?