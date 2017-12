Deze idyllische woonboerderij ligt in de Gouden Ham

Zou Lewis Hamilton misschien interesse hebben?

In deze drukke tijden wordt het steeds belangrijker om even te kunnen onthaasten. Lekker wat ruimte en groen om je heen, misschien een kabbelend riviertje in de buurt, beetje klooien met wat young/oldtimers in de schuur, je kent het wel. Voor degenen die dit ook aanspreekt én die meer bitcoins heeft dan ondergetekende (misschien snel verkopen voordat die futures losbarsten! misschien juist niet! wie weet!), hebben we het ideale stulpje gevonden: een rustieke woonboerderij gebouwd in 1859, met een rieten dak.

Het pand staat op een perceel van bijna 13.000 vierkante meter, waarop hier en daar onkruid welig tiert. Dat pleit voor de vorige bewoners, die kennelijk betere dingen te doen hadden dan in de tuin ploeteren. De begroeiïng heeft op het oog relaxt zijn gang kunnen gaan. Leven en laten leven.

Op het perceel staan hier en daar wat gebouwtjes die eveneens op een prettige manier overgroeid worden door flora. Een van de gebouwen betreft een gigantische lege ruimte, waar je ontzettend veel auto’s in kwijt kan. De advertentie rept over vijf stuks, doch op het oog kan je er makkelijk meer in kwijt. Maar dat is nog niet alles! Als klap op de vuurpijl is er ook een oprijlaan aanwezig. Een absolute musthave voor de betere autoliefhebber natuurlijk.

De prijs van dit alles bedraagt 685.000 Euro. Mocht je toehappen, leef je wel in Maasbommel. Maar op feestjes kun je gewoon vertellen dat je in watersportgebied ‘de Gouden Ham’ woont. Klinkt best wel puik.