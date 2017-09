Live: de Seat Leon Cupra R

Hij is zo heet dat de lens van onze fotograaf bijkans smolt.

Muy Caliente! Seat blies hoog van de toren over hun nieuwe Leon Cupra R. Deze limited edition wordt in een oplage van 799 stuks gebouwd. Onder de kap ligt een geblazen 2.0 met 310 pk, waarmee het volgens de Spaanse VAG-dochter het krachtigste productiemodel uit eigen huis ooit is.

Uiteraard worden de voorwielen aangedreven en schakelen kan met een zestraps DSG. 0-100 km/u duurt 5,7 seconden en de top bedraagt 250 km/u. Verder is de bodykit wat agressiever, is de Cupra R aangekleed met carbon her en der en zorgt de diffuser ervoor dat degene die vlak achter je rijdt nauwelijks downforce heeft door alle dirty air. Grapje.

Hoe de koperkleurige details in het echt ogen check je in de gallery!