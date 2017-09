Meneer daagt Amarok uit voor staredown

Hij staat er nu nog.

De Amarok is in het echt een beest van een auto, al zou je dat op basis van foto’s wellicht niet zeggen. In Frankfurt presenteerde Volkswagen een conceptversie op basis van deze pickup die voor de gelegenheid werd uitgerust met een dikke 3.0 V6 TDI. Dit blok is goed voor 258 pk bij een koppel van 550 Nm.

Het apparaat luistert naar de naam Amarok Aventura Exclusive Concept en of deze speciale editie in productie gaat is nog een mysterie. Minder mysterieus is de extra luxueuze bekleding met zwart leer en gele stiksels. De stoelen zijn op 14 manieren te verstellen en hier en daar is de Aventura aangekleed met chroom.

