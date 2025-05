Kwalificatie Formule 1: Antonelli opnieuw eerste in Miami?

McLaren lijkt het team om te verslaan in Miami. Of kunnen Mercedes en Antonelli opnieuw verrassen?

Na een spannende Sprint die opgefrist werd door een bakje water, is het tijd voor de traditionele kwalificatie. Same old same old? Of weet er iemand te verrassen?

Q1

De twee Saubers zijn de eerste die tijden neerzetten. Sauber is nog steeds het slechtste team op de grid, maar geheel kansloos zijn ze in ieder geval niet. Met name Hulkenberg verricht af en toe heldendaden om wat puntjes te sprokkelen. Piastri pakt dan echter snel de leiding voor Verstappen en Norris. Dat is natuurlijk in lijn met wat we verwachten vandaag.

Alonso sluit samen met Albon aan om de voorlopige top-5 te vormen. Voor Fernando is het goed nieuws dat hij sowieso mee kan doen, net als voor Leclerc. Zij schreven immers hun auto’s vanmiddag af. In het geval van Leclerc zelfs voordat de sessie officieel gestart werd.

Antonelli is opnieuw snel, hoewel Piastri en Verstappen hem de loef afsteken. Voor Hamilton is het harder werken. Hij verremt zich en moet aan het eind van de sessie aan de bak om een plek in Q2 zeker te stellen. Hamilton doet dat, waarna Tsunoda opeens in de dropzone zit. De Japanner gaat echter ook harder, net als Ocon en Doohan. Daarmee zijn HUL, ALO, GAS, STR en BEA de bok. Zij mogen niet naar Q2.

Zowel Bortoleto en Doohan verdienen een klopje op de schouder, daar zij hun ervaren teammaten vandaag verschalken. Voor Doohan waarvan gezegd wordt dat hij na Monaco moet opbokken bij Alpine, is dat voor het eerst. De marges zijn echter klein. Sowieso is de marge tussen de nummer een en de nummer zestien slechts zes tienden van een seconde…

De afvallers: Hulkenberg – Alonso – Gasly – Stroll – Bearman

Q2

Verstappen is pijlsnel in de eerste sector, maar Piastri levert de snelste tijd af overall zonder ergens ‘paars’ te rijden. Norris is tweede voor Antonelli en Verstappen. Williams is opeens met twee auto’s snel. Albon gaat voor P5, Sainz voor P6. Team blauw staat dus voor team rood. Maar de bepalende minuten van de sessie komen nog.

Ocon en Tsunoda verbeteren zich, maar niet met enorme stappen. Het is in ieder geval beter dan Hamilton, die zichzelf niet verbetert en voor het eerst in zijn Ferrari carrière de top-10 kwalificatie mist. Voor de rest zijn er geen echte verrassingen. Hadjar ligt er net uit, Hamilton is dus twaalfde. Daarachter sluiten Bortoleto, Doohan en Lawson aan. Williams onderstreept dat ze het vijfde beste team zijn met andermaal twee coureurs in Q3. Met Leclerc op P8 zijn ze vandaag zelfs het vierde beste team, sec genomen.

De afvallers: Hadjar – Hamilton – Bortoleto – Doohan – Lawson

Q3

Verstappen is opnieuw extreem snel in de eerste sector. Maar we weten dat de anderen het moeten hebben van de tweede en derde sector. Piastri komt echter zeventien duizendsten tekort op de meet. Zijn teammaat Norris is echter nog sneller onderweg. Maar ook hij redt het niet. Het verschil tussen MV1 en LN4 is drie duizendsten van een seconde op de meet.

In de herhaling zien we dat Lando zich verremt in de laatste forse remzone voor start-finish. Antonelli zit in de buurt maar lijkt met 2,5 tienden achterstand net iets tekort te komen om mee te doen voor pole. Albon is vijfde, maar geeft zes tienden toe. Russell heeft op een of andere manier de vorm niet dit weekend. Tijd voor poging twee.

Verstappen laat de auto dansen op de limiet. Hij is 22 duizendsten sneller dan zijn eigen tijd in de eerste sector. De Nederlander is drie tienden sneller dan zichzelf op de meet. Norris gaat echter heel hard in de tweede sector. Hij zit maar negen duizenden boven de nieuwe beste tijd van Max na sector twee. Maar het is niet voldoende voor NOR. 65 duizendsten is het verschil op de meet. Piastri laat het liggen in de eerste sector en moet zich ditmaal gewonnen geven ten opzichte van zijn teammaat.

Dan komt opeens Sainz opzetten met de Williams. Hij gaat naar P4. Niet voor lang echter, want Antonelli schaart zich toch nog in de top-3 op 67 duizendsten van een seconde. Russell komt op het laatste toch nog op P5 terecht, achter Piastri en voor het eerst dus ook achter Antonelli. De tweede helft van de top-10 bestaat uit Sainz, Albon, Leclerc, Ocon en Tsunoda. Wordt weer spannend morgen. Ook als vader is Max dus nog steeds de beste. Straatfeest!

De uitslag