Voormalig F1-team brengt nieuwe creatie naar de Nürburgring

Een voormalig F1-team bouwt nog steeds auto’s en één van de nieuwste creaties mocht het proberen op de Nürburgring.

Formule 1 staat nog steeds synoniem voor de ultieme vorm van autoracen. Als jij dus een F1-team hebt (gehad), mag je daar echt wel over pochen op je straatauto’s. Niet voor niks dat merken als Mercedes, Aston Martin, Ferrari en eerder Renault veel verwijzingen naar F1 op hun straatauto’s hebben.

F1-team wordt autobouwer

Is het ook mogelijk om als F1-team je banden met autoracen compleet kwijt te raken? Jazeker! Het bewijs daarvan vinden we vandaag. En wel in de vorm van Ligier. Als je van de jonge garde bent, denk je nu waarschijnlijk aan een brommobiel. De iets oudere lezers zullen denken aan een F1-team dat twintig jaar actief was in de jaren ’70, ’80 en ’90. Beide is overigens correct.

Ligier

Het Franse bedrijf Ligier, opgericht door Guy Ligier in 1968 als sportwagenbouwer. Qua straatauto’s is het portfolio niet gigantisch, het kwam niet merkwaardig veel verder dan de JS-serie. Onderstaande JS2 was eigenlijk de straatversie van een beoogde Le Mans-racer onder Ligier’s raceteam. Dankzij een Maserati V6 helemaal geen slecht cv. De JS-modellen wisten geen potten te breken op Le Mans, dus werd de racemotor (de Cosworth DFV) nog éénmalig in de JS2 gestopt alvorens Ligier stopte met straatauto’s en zich ging storten op F1.

Ligier F1

Grappig genoeg wist Ligier ook in de Formule 1 niet de sterren van de hemel te rijden, maar niet door gebrek aan pogingen. Het team heeft meegedaan van 1976 tot en met 1996 en wist toch een paar succesvolle namen te strikken, waaronder Martin Brundle en Jacky Ickx. De Ligier-auto’s verschenen 332 keer aan de start, waarvan 9 keer een Grand Prix gewonnen werd en nul keer een kampioenschap gewonnen werd, zowel voor de coureurs als de constructeur.

Ligier raakte overigens de wil om te racen niet volledig kwijt. Voor de FIA WEC bouwde Ligier raceauto-bases, waarmee teams vervolgens konden racen. Zo is de Lamborghini SC63 ook op basis van een Ligier. Maar wat het verhaal van Ligier écht bijzonder maakt is dat je sinds een paar decennia vrij gemakkelijk een Ligier voor de straat kan kopen. Het gaat dan niet om een supercar, of zelfs geen sportwagen. Het gaat niet eens om een volwaardige auto. Ja, we hadden het er al over: Ligier bouwt nu voornamelijk microcars. Brommobielen, zoals wij die vaak noemen.

Nürburgring

Voor wie niet weet wat zo’n brommobiel doorgaans aandrijft: het gaat vaak om een kleine dieselmotor. In de nieuwste creatie van Ligier, de JS50, gaat het om een 500 cc grote tweecilinder met een heuse 5,4 pk. Goed voor een topsnelheid van 45 km/u, wat zoals bekend de snelheid is waarop deze wagentjes over de openbare weg stormen.

Om het potentieel te testen van de nieuwste Ligier, JS50 REVO D+ geheten, gingen twee Franse journalisten ermee op tour. Zij gingen kijken of de Ligier het haalt van Parijs naar de Nürburgring, een rit van zo’n 500 km. Met een normale auto een fluitje van een cent, maar voor de JS50 een hele onderneming. Volgens het Franse merk bewijst deze tour dat de kleine Ligiers uitblinken in rijeigenschappen en comfort. Relatief gezien, mogen we hopen.

Rondje ‘Ring

En als je toch op de Grüne Hölle bent, in een auto gebouwd door een voormalig F1-team, ook nog eens uitgedost in een geinige livery, dan is een rondje natuurlijk onvermijdelijk. Zo weten we het antwoord op een vraag die niemand stelde: hoe snel is zo’n brommobiel rond de ‘Ring? Welnu, de JS50 kan het in 28 minuten en 25 seconden. De huidige recordhouder, de Porsche 919 EVO, heeft dan bijna vier rondes afgelegd. Maar hey, het idee is leuk.

Ligier mag dan geen F1-team meer hebben, racen door de stadsjungle kun je nog steeds. Alleen je moet voor lief nemen dat je er geen Grand Prix mee wint. In Nederland kost een Ligier JS50 overigens 17.995 euro, waarmee hij nipt goedkoper is dan de goedkoopste nieuwe auto van het moment.