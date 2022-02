De mooiste auto van 2022 is hier!

We kregen deze auto al op renders te zien, maar nu is hij er echt: de moderne Ferrari 250 SWB van RML.

We vroegen jullie gisteren wat de allermooiste auto ooit gemaakt is volgens jullie. Vandaag maken we het iets minder breed en gaan we even kijken naar de mooiste auto van 2022. Of in ieder geval, een goede kandidaat voor deze titel. Het jaar is nog maar net begonnen, maar waarschijnlijk wordt deze moderne Ferrari 250 SWB niet meer overtroffen.

Het is natuurlijk vooral te danken aan de originele ontwerpers dat deze auto zo fraai is. Het Britse RML heeft echter een moderne versie gemaakt en die is bijzonder goed gelukt. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, maar de schoonheid van het origineel is niet verloren gegaan.

We konden deze auto vorig jaar al zien op renders, maar nu kunnen we de echte auto aanschouwen. Op foto’s dan. Uiteraard is er geen originele 250 GT SWB opgeofferd, want dan zou het wel een heel duur project worden. En het zou een beetje zonde zijn van zo’n mooie klassieker.

Daarom is er een 550 Maranello als basis genomen. Bijkomend voordeel: hij rijdt ook meteen een stuk beter. Ook de 5,5 liter V12 waar de 550 zijn naam aan te danken heeft is overgenomen. Aan het blok zelf is verder niet gesleuteld en dus levert deze 485 pk en 568 Nm aan koppel.

Voor de carrosserie heeft RML gebruik gemaakt van carbon. Gek genoeg communiceert RML wel een gewicht van 1.700 kg. Daarmee is deze auto niet of nauwelijks lichter ten opzichte van een 550 Maranello.

Het onderstel is in principe dat van de 550, maar er zijn wel wat wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de originele Bilstein-dempers vervangen voor exemplaren van Öhlins. De wielbasis is hetzelfde gebleven, maar in zijn totaliteit is de auto wel korter dan een 550 Maranello. Die heeft namelijk standaard een gigantische frontoverhang, die nu is verdwenen. @jaapiyo kan dus in zijn nopjes zijn.

We weten nu ook wat dit pareltje moet kosten. RML vraagt voor deze moderne 250 SWB – hou je vast – €1,62 miljoen, exclusief belastingen. We gaan er gemakshalve even vanuit dat een 550 Maranello bij de prijs inbegrepen is. RML is van plan dertig stuks te bouwen.