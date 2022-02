Lezersvraag. Wat vind jij de allermooiste auto ooit gemaakt?

Vandaag eens een heel simpele lezersvraag. Wij zijn heel benieuwd wat jij de allermooiste auto vindt die ooit is gemaakt.

In het artikel hiervoor hadden we een heel mooie Porsche 992 Targa in de spotlights staan. Sterker, naar de mening van ondergetekende zou het zomaar eens dicht in de buurt kunnen komen van de mooiste 992 die ooit is gemaakt. Al is een Turbo (S) ook niet te versmaden…

Maar met dat in gedachten, vroeg ik me ineens af wat ik nou de allermooiste auto ooit gemaakt vin. Want al is zo’n 992 een erg mooie auto, de mooiste auto ooit is het in mijn ogen absoluut niet. verre van zelfs. Want er is in de loop der jaren wat moois gemaakt zeg!

De allermooiste auto ooit gemaakt

Het is natuurlijk lastig om 1 specifiek model te noemen, juist vanwege het feit dat er zo extreem veel mooie auto’s gemaakt zijn. Wat denk je bijvoorbeeld van de Maserati 3500 GT? Van een tijdloze schoonheid toch? Of een Alfa Romeo GT Junior? Eenvoudig, maar oh zo mooi.

Maar ook bijvoorbeeld een Jaguar XJ X350 word ik blij, of een Duesenberg, of een Mercedes 300SL, zelfs een Citroën C6 doet mijn mondhoeken omhoog krullen. Maar al die auto’s halen het niet bij wat in mijn ogen de allermooiste auto ooit gemaakt is.

Welke is de allermooiste?

Er is voor mij 1 auto die je ook als kunstwerk mag betitelen. Rijden hoeft niet eens, ik hoef niet eens naar de machtige V12 te luisteren, alleen de aanblik geeft me al rillingen over het hele lijf. De body’s werden handgemaakt door Carozerria Scaglietti en dus is er geen een hetzelfde. Al zijn ze allemaal even mooi.

Ik heb het natuurlijk over de Ferrari 250 California Spyder die tussen 1960 en 1963 is gebouwd. Helaas zijn ze niet te betalen, maar ik heb het geluk dat ik iemand ken die er eentje heeft. Heel af en toe mag ik die in het echt bekijken. Meerijden hoeft niet eens. Kijken is al genoeg. In 1 woord; schitterend!

Maar wat vind jij de allermooiste auto ooit gemaakt?

Smaak is subjectief, zo blijkt maar weer. Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen het met me eens is. Dus daarom de vraag wat jij nou de allermooiste auto vindt die ooit is gemaakt?

Misschien is het een Hummer H2, of een Lelijke Eend. Of misschien wel een nieuwe auto, zoals de huidige Ford GT. Wie zal het zeggen! Nou, JIJ dus. We zijn heel benieuwd welke schoonheden wij hier op de redactie over het hoofd hebben gezien.

Met andere woorden; Brand los!!