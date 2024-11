De Mustang GTD is niet meer de sterkste ‘Stang

Het vermogen van de instap-Mustang wordt bijna verdubbeld!

Wie tegenwoordig een nieuwe V8-muscle car (of ponycar, voor de puristen) wil, kan alleen nog maar bij Ford aankloppen. De Charger en Challenger met dikke achtcilinder zijn inmiddels dood en begraven. Het summum van de nieuwe Mustang is de GTD, maar met een Nederlands prijskaartje van bijna vijf ton (!!!!!) verwachten we die niet veel te zien met gele platen. Maar waarom zou je ook als er een goedkopere manier is om een Mustang te rijden met meer vermogen?

Het enige dat je hoeft te doen, is een Mustang GT of Mustang Dark Horse bestellen, bij Roush Performance een supercharger-pakketje te bestellen en het pakket installeren. Het desbetreffende pakket is de ”Phase 2 Supercharger” van de Amerikaanse tuner. Het ontwerp ervan is omgedraaid ten opzichte van normale superchargers. Daardoor is er ruimte voor twee intercoolers en een intercoolerpomp van Bosch.

Het vermogen van de getunede Mustang

In een grafiek laat Roush zien wat de upgrade teweegbrengt. Bij zo’n 5.000 tpm overstijgt de getunede motor, het origineel. Het 5.0 liter V8 ”Coyote”-blok pompt er standaard 446 pk uit in het geval van de GT en 453 pk bij de Dark Horse. Voeg je de supercharger van Roush toe, dan klimt het vermogen in beide gevallen naar 821 pk. Dat maakt de Ford Mustang van Roush de sterkste ‘Stang. Het vermogen is groter dan de 800 pk die uit de 5.2 liter V8 wordt gehaald voor de Mustang GTD. En dat voor een flinke hap minder geld.

De Ford Mustang GTD kost in Nederland namelijk € 476.800. Daarvoor heb je ook een Porsche 911 GT3 RS met Weissach-pakket en dan nog wat geld voor de boodschappen. Het losse pakket van Roush om je Ford Mustang om te toveren tot de sterkste kost $ 9.995,-. Dat is omgerekend ongeveer € 9.500. Tel daar de vanafprijs van een Dark Horse bij op en je hebt nog genoeg geld over voor … nog een Dark Horse. Voor je partner, of zo.

Nederlandse prijzen van de Ford Mustang