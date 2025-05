Hé, Mazda’s allereerste EV is stilletjes verdwenen

Blijkt het dat je Mazda’s eerste en enige EV gewoon niet meer kan bestellen, maar een revanche is in aantocht.

Japanse merken lijken er niet heilig van overtuigd dat je een enorm arsenaal BEV’s moet hebben. Ze zijn er wel, maar Toyota bijvoorbeeld blijft sceptisch. Honda doet het ook voorzichtig aan en Nissan wist na het initiële succes van de Leaf ook niet echt meer een topper in huis te halen. Ook Mazda is met de 6e nog maar bezig aan hun tweede EV en de eerste die ze ooit hebben bedacht bleek geen wereldhit.

Mazda MX-30

We hebben het dan natuurlijk over de Mazda MX-30. Een kleine, volledig elektrische crossover die altijd verkeerd begrepen is. Hij is namelijk voor een EV uit de vroege periode van serieuze EV’s nooit echt schreeuwend duur geweest. De specs pasten daar dan ook bij. De kleine accu zorgde voor een range van zo’n 200 kilometer. Dat had overigens een reden: Mazda vond dat het totaalplaatje niet meer klopt als je een grote lithium-ion-accu installeert, qua totale vervuiling in het bouwproces. Maar ja, de consument heeft toch liever cijfers voor hun geld. Ook de auto zelf was wat bijzonder, door zijn compacte afmetingen en tweedeurs configuratie met kleine zelfmoorddeurtjes à la RX-8. In Nederland wisten zo’n 2.500 exemplaren een eigenaar te vinden, waarvan net geen 1.000 in het topjaar qua verkopen, 2020.

Gedropt

Communicatie vanuit het Verenigd Koninkrijk brengt ons nu het nieuws dat de Mazda MX-30 aldaar gedropt is. Tenminste, de elektrische variant. En wat blijkt nu: dat is in Nederland ook zo. De enige variant die je nog kan bestellen is de R-EV en als we een beetje terugzoeken is niet echt aan de grote klok gehangen dat de EV-versie is verdwenen. Terwijl de auto al sinds begin dit jaar uit de prijslijsten verdwenen is. De MX-30 was dus toch niet het succes wat Mazda voor ogen had. Wat dat betreft is een model als de Mazda 6e die zijn pijlen richt op de Model 3 toch niet zo’n slecht idee.

R-EV

Mazda blijft de MX-30 nog bouwen overigens. De pure EV-variant wordt sinds vorig jaar bijgestaan door de R-EV, wat dus nu de enige variant is. Daar wordt de auto aangedreven door e-motoren met een accu die je kan opladen, maar je kan ook extra rijbereik genereren door een brandstofmotor te gebruiken. Die werkt enkel als aggregaat, niet als aandrijving. De motor in kwestie is een oude bekende voor Mazda-fanaten: een enkelschijfs rotatiemotor, beter bekend als de Wankel. Volgens Mazda hoeft deze bij normaal gebruik zo weinig bij te springen dat een brandstofverbruik van 1 liter per 100 kilometer mogelijk is. Bijna elektrisch, dus.

De MX-30 R-EV kan je nog steeds gewoon bestellen vanaf 39.040 euro. Dankzij auto’s als de 6e en de aankomende ‘CX-6e’ (naam wordt nog bevestigd) komen er nu EV’s die wat serieuzer te werk gaan. Terwijl het merk daarvoor hun Chinese banden gebruikt, investeren ze zelf lekker door in zes-in-lijnmotoren.