Zoals de originele MX-5 was, komt er nooit meer eentje

Het was een schot in de roos voor Mazda, de MX-5. De markt voor kleine roadsters lag volkomen op z’n gat, totdat de Japanners met hun guitige wagentje kwamen. Klapkoplampjes, achterwielaandrijving, simpele techniek en een kapje dat in een letterlijke handomdraai te openen en te sluiten was.

Een ware stormvloed aan roadsters was het gevolg. Van BMW met de Z3, tot MG met de F, de Porsche Boxster of misschien wel de Renault Sport Spider. Iedereen leek wel in het segment te willen meedelen. En terecht, roadsters zijn de allerleukste auto’s.

Tegenwoordig zie je ze weer steeds minder, MG heeft een elektrische, Fiat verkocht de 124 en Mazda heeft nog altijd de MX-5. Alleen eentje zoals de originele gaat er nooit meer komen en dat heeft een trieste reden.

Er komt nooit meer een originele Mazda MX-5

Want misschien zegt de naam Tsutomu “Tom” Matano je iets? Zo nee vergeven we het je, maar dat was de designer van de originele Mazda MX-5. Hij was het die de directie wist te overtuigen dat de kleine speelneus in productie moest. Matano is afgelopen weekend helaas overleden.

Matano was 76 en heeft in zijn leven erg veel betekend voor de autoindustrie. Naast zijn bekendste geesteskind, heeft hij ook gewerkt voor BMW, General Motors en Volvo. Maar zijn hoogtepunt beleefde hij dus met de MX-5.

En met het heengaan van de ontwerper kunnen we dus stellen dat er nooit meer een auto als de originele MX-5 zal komen. Gelukkig leeft zijn nalatenschap voort