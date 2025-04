Nieuwe MX-5 wacht genadeloze BPM-straf?

Ook de Mazda MX-5 is te leuk voor Nederlanders om straks nog te kunnen kopen.

Alles wat leuk is, achterwielaandrijving heeft en nog komt met een pottige motor moet kapot. Althans, daar is ons belastingsstelsel op ingericht. Auto’s met geinige recepten hebben ook vaak een hogere uitstoot.

De BPM zorgt er vervolgens voor dat ze eigenlijk onverkoopbaar worden. De Toyota GR Yaris is daar een goed voorbeeld van. En dat is nog een driecilinder!

Fast forward naar de nieuwe generatie Mazda MX-5. In plaats van een volledig elektrische nieuwe auto wil het merk de ICE-motor juist blijven vieren. De USP van het sportautootje is altijd het lage gewicht geweest. Een stel batterijen gooien die waarden overboord. De Japanners peinzen er dan ook niet over om te sleutelen aan deze kernwaarden van het model.

De Mazda MX-5 heeft simpelweg geen concurrentie. Alle andere merken hebben het allang opgegeven. Marge draaien op een kleine, open roadster is moeilijk. Het is een combinatie van Japanse liefhebberij en eigenwijsheid om dit model te blijven doorontwikkelen. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar aanmoedigen. Want het is nu eenmaal leuker om met je hart te denken, ook al is een Gerda-crossover met een turbotorretje veel lucratiever in deze wereld.

De Mazda MX-5 is al sinds 1989 een vaste waarde voor de ‘gewone’ autoliefhebber. De huidige ND-generatie gaat alweer tien jaar mee. Dat betekent dat Mazda bezig is met de volgende generatie en deze wordt nóg puurder, aldus topman Masashi Nakayama.

Mazda mikt op een rijklaar gewicht van minder dan 1.000 kilo. Een lastige uitdaging in deze wereld van verplichte rij-assistenten en andere veiligheidsfeatures. Ter vergelijking: de Japanse 990S-editie van de huidige ND komt op exact 990 kg, maar die heeft wel een kleinere 1.5-liter motor. Voor de volgende generatie is Mazda wat pittigers van plan..

Skyactiv-Z met 2.5 liter inhoud

Mazda’s CTO Ryuichi Umeshita onthult dat de opvolger opnieuw géén turbo krijgt. Wel komt er een gloednieuwe atmosferische motor: de 2.5-liter Skyactiv-Z. Die moet zowel een schappelijk verbruik als puike prestaties leveren. Dankzij toepassing van de zogeheten lambda-one-verbrandingsmethode. Daarbij wordt de lucht-brandstofverhouding optimaal benut.

Hogere BPM voor Mazda MX-5?

Voor ons Nederlanders is dit wat minder gunstig. Het rijden mag dan leuk zijn, maar dit betekent geen lagere CO2-uitstoot. De BPM zal door een verwachte toegenomen uitstoot en cilinderinhoud alleen maar toenemen.

Een nieuwe generatie Mazda MX-5 die voor 55.000 of 60.000 euro in de prijslijsten komt te staan? Dat gaat een lastige worden. Maar laten we de hoop niet opgeven, misschien weet Mazda met deze nieuwe motor te verrassen. (via Road & Track)