De naam van deze foute Cullinan is fouter dan de auto zelf

Aan de andere kant, er is geen woord van gelogen.

We hebben de parallel al eens vaker getrokken, maar Mansory is eigenlijk wat Koenig Specials was in de jaren ’80. Waar sommige fabrikanten en tuners het nog enigszins subtiel aan willen pakken, doet Mansory precies het tegenovergestelde. Mansory is ook zeker niet in het leven geroepen om ‘het oude geld’ blij te maken. Nee joh: voetballers, rappers en Instasletjes zijn de doelgroep. Waarom: simpel: ze kunnen het betalen en willen laten zien dat het duur is.

Mansory doet err dan een schepje of twintig bovenop. Two Tone lak of matte lak? Waarom niet allebei? Gaan ze voor 21, 22 of 23 inch velgen? Waarom geen 24 inch? Daarnaast krijgt de Cullinan een bodykit waar een JDM Supra voor zou bedanken en een spoiler waar zelfs een Impreza rijder zich voor geneert. Maar hey: het is superduur dus kan het. Het ding krijgt de naam: Billionaire mee. Het schijnt een samenwerking te zijn met een Duits modemerk met dezelfde naam. Hoe het ook zij: het ding is flink fout.

Motorisch hebben ze zich behoorlijk ingehouden. Er is een dempertje achter aangepast en de ECU is herschreven. Het resultaat is 610 pk en 950 Nm. Dat klinkt zeer indrukwekkend, maar het is slechts 40 pk en 100 Nm meer dan normaal. Van deze auto worden er 13 stuks gebouwd en ze kosten, wait for it, 785.000 euro per stuk.